ЗМІ написали про неприйнятну вимогу США до України: Білий дім спростував

Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито заявила Україні, що надання гарантій безпеки залежить від поступливості Києва у територіальному питанні. Втім, у Білому домі це спростовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times та Reuters .

Зокрема Financial Times із посиланням аж на вісім джерел написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа, мовляв, дала зрозуміти Україні, що гарантії безпеки залежать від того, чи погодиться Київ на миру угоду.

При цьому мирна угода, цілком ймовірно, вимагатиме передачі Донбасу російському режиму. Зокрема Кремль вже робив заяви, що так зване "територіальне питання" є ключовим в переговорах.

В обмін на виведення військ з Донбасу США можуть запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії "мирного часу". При цьому один з високопоставлених українських чиновників сказав FT, що Київ все більше втрачає впевненість в тому, що США зобов'яжуться надати безпекові гарантії та виконувати угоду.

"США зупиняються щоразу, коли гарантії безпеки можуть бути підписані", - сказав він.

Загалом видання пише, що Київ вимагає стійкого підтвердження гарантій, перш ніж поступитися територією. Але США вважають, що це саме Україна повинна відмовитися від Донбасу та не тиснуть на російського диктатора Володимира Путіна.

Тим часом Білий дім, повідомляє Reuters, спростував, що вимагає від України відмовитися від територій в обмін на гарантії безпеки.

"Це абсолютно неправильно. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб'єктам брехати анонімно", - сказала заступник прес-секретаря американської адміністрації Анна Келлі.