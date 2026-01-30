Без Виткоффа и Кушнера не получится? Трамп оценил шансы на сделку между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и РФ имеют "хорошие шансы" заключить мирное соглашение даже без его посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с прессой.

"Я считаю, что они имеют шанс. Мы пытались. Я закончил восемь войн - все они, по моему мнению, были сложнее, чем эта. Но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень усложняет ситуацию. Но я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что в войне в Украине уже погибли сотни тысяч людей, преимущественно солдат. По его словам, в прошлом месяце Украина и РФ потеряли 29 000 военных.

"29 000 солдат за один месяц. 27 000 за месяц до того. Я думаю, что да, у нас есть хорошие шансы достичь соглашения", - подчеркнул президент США.