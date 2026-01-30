ua en ru
Без Виткоффа и Кушнера не получится? Трамп оценил шансы на сделку между Украиной и РФ

США, Пятница 30 января 2026 22:06
UA EN RU
Без Виткоффа и Кушнера не получится? Трамп оценил шансы на сделку между Украиной и РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и РФ имеют "хорошие шансы" заключить мирное соглашение даже без его посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с прессой.

"Я считаю, что они имеют шанс. Мы пытались. Я закончил восемь войн - все они, по моему мнению, были сложнее, чем эта. Но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень усложняет ситуацию. Но я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что в войне в Украине уже погибли сотни тысяч людей, преимущественно солдат. По его словам, в прошлом месяце Украина и РФ потеряли 29 000 военных.

"29 000 солдат за один месяц. 27 000 за месяц до того. Я думаю, что да, у нас есть хорошие шансы достичь соглашения", - подчеркнул президент США.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби. Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в этих переговорах - встреча состоится только между Украиной и РФ.

В четверг, 29 января, высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что состав делегации страны-агрессора на переговорах свидетельствует об отсутствии у России серьезных намерений достичь мира.

Согласно данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе.

Сегодня, 30 января, стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев в субботу отправится в Майами. Там он проведет ряд встреч с членами администрации Дональда Трампа.

В минувшие выходные, 23-24 января, в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, которые получили положительную оценку со стороны американской стороны, а также Киева.

Источник РБК-Украина рассказал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер - фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга.

Российская Федерация Украина Дональд Трамп Мирные переговоры Стив Уиткофф Война в Украине
