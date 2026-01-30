Мерц скептично відреагував на ідею європейських миротворців в Україні, - Politico

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію створити спільну європейську армію для післявоєнної України. Він наголосив, що нагальні завдання ЄС важливіші за масштабні реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, на неформальному саміті в Загребі Мерц привітав ініціативи лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера щодо модернізації ЄС, але поставив під сумнів їхню актуальність для негайних проблем Європи.

Останнім часом Вебер висунув кілька помітних ініціатив щодо зміцнення ролі ЄС на світовій арені.

Він пропонує не лише відправляти солдат під "європейським прапором" в Україну, а й створити єдину європейську посаду лідера, об’єднавши функції голови Європейської ради та голови Європейської комісії.

"Ми повинні зосередитися на завданнях, які ми маємо зробити зараз", - зазначив Мерц додавши, що масштабні зміни договорів у 27 країнах - складне завдання.

Хоча канцлер не відкидає принципово можливості участі Німеччини у миротворчих місіях, уряд ще не визначився з конкретними зобов’язаннями.

Німеччина вже підтримує регіональну безпеку на російському кордоні, тримаючи близько 5000 військових у Литві та здійснюючи патрулювання повітряного простору Східної Європи.

Вебер у відповідь зазначив, що між лідерами триває діалог та дискусія.