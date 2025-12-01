Віткофф уже сьогодні вирушить до Москви, - CNN

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф уже сьогодні, 1 грудня, вирушить до Москви на тлі дипломатичних переговорів щодо припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише видання, очікується, що під час візиту до Москви Віткофф зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним.
"Його поїздка... де, як очікується, він зустрінеться з... Путіним, відбудеться наступного дня після того, як Віткофф, держсекретар Марко Рубіо і Джаред Кушнер зустрілися з... українською делегацією у Флориді", - сказав неназваний чиновник США.
CNN додало, що поки незрозуміло, чи буде зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер супроводжувати Віткоффа в РФ. Хоча раніше американський лідер припускав, що Кушнер може вирушити разом зі спецпредставником.
Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп підтвердив, що цього тижня Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Путіним. Однак він не уточнив, у який день буде зустріч.
Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уточнював, що Путін проведе зустріч із Віткоффом перед візитом до Індії - приблизно 4-5 грудня.
Зазначимо, що візит спецпредставника Трампа до Москви відбудеться після практично двотижневих переговорів про новий мирний план США для України.
Як відомо, 23 листопада в Женеві делегації США та України доопрацювали мирний документ, а вже 30 числа, у Флориді, продовжили роботу над ним.
За інформацією в ЗМІ, американці планували розв'язати на цій зустрічі суперечки щодо двох ключових пунктів. Мова про території та гарантії безпеки. Крім того, були публікації, що порушувалося також питання виборів.
Після цієї зустрічі голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що в просуванні гідного миру є суттєвий прогрес. Він зазначив, що позиції Києва і Вашингтона зблизилися.
Трохи згодом президент України Володимир Зеленський написав у себе в Telegram, що в діалозі є конструктив і робота з досягнення миру продовжиться.