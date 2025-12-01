Віткофф уже сьогодні вирушить до Москви, - CNN

Зустріч Віткоффа і мирний план США

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп підтвердив, що цього тижня Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Путіним. Однак він не уточнив, у який день буде зустріч.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уточнював, що Путін проведе зустріч із Віткоффом перед візитом до Індії - приблизно 4-5 грудня.

Зазначимо, що візит спецпредставника Трампа до Москви відбудеться після практично двотижневих переговорів про новий мирний план США для України.

Як відомо, 23 листопада в Женеві делегації США та України доопрацювали мирний документ, а вже 30 числа, у Флориді, продовжили роботу над ним.

За інформацією в ЗМІ, американці планували розв'язати на цій зустрічі суперечки щодо двох ключових пунктів. Мова про території та гарантії безпеки. Крім того, були публікації, що порушувалося також питання виборів.

Після цієї зустрічі голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що в просуванні гідного миру є суттєвий прогрес. Він зазначив, що позиції Києва і Вашингтона зблизилися.

Трохи згодом президент України Володимир Зеленський написав у себе в Telegram, що в діалозі є конструктив і робота з досягнення миру продовжиться.