У США стартувала зустріч делегацій щодо мирного плану для України

У США розпочалася зустріч української та американської делегацій для досягнення миру в Україні. Про її підсумки українська сторона доповідатиме лідеру країни Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Рустема Умєрова і YouTube-канал Суспільне .

"Перебуваю на постійному зв'язку з Президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети - захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві", - зазначив він.

Умєров зазначив, що делегація працює заради реального миру для України та гарантованої безпеки. Він додав, що делегація доповідатиме про підсумки всіх зустрічей безпосередньо українському лідеру.

Делегації США та України зустрічаються у Флориді. Сторони обговорюють план припинення війни Росії проти України.

"Ми вже на половині шляху до забезпечення незалежності України. У нас сьогодні відбувся значний поступ", - наголосив держсекретар США Марко Рубіо.

Умєров зазначив, що зараз триває обговорення майбутнього України, її безпеки, процвітання і відбудови.

"Чекаємо на продуктивну зустріч", - підкреслив секретар РНБО.