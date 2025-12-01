RU

Уиткофф уже сегодня отправится в Москву, - CNN

Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уже сегодня, 1 декабря, отправится в Москву на фоне дипломатических переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, ожидается, что в ходе визита в Москву Уиткофф встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Его поездка.. где, как ожидается, он встретится с... Путиным, состоится на следующий день после того, как Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер встретились с... украинской делегацией во Флориде", - сказал неназванный чиновник США.

CNN добавило, что пока неясно, будет ли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сопровождать Уиткоффа в РФ. Хотя ранее американский лидер предполагал, что Кушнер может отправиться вместе со спецпредставителем.

Встреча Уиткоффа и мирный план США

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп подтвердил, что на этой неделе Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным. Однако он не уточнил, в какой день будет встреча.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин проведет встречу с Уиткофф перед визитом в Индию - примерно 4-5 декабря.

Отметим, что визит спецпредставителя Трампа в Москву произойдет после практически двухнедельных переговоров о новом мирном плане США для Украины.

Как известно, 23 ноября в Женеве делегации США и Украины доработали мирный документ, а уже 30 числа, во Флориде, продолжили работу над ним.

По информации в СМИ, американцы планировали решить на этой встрече споры по двух ключевым пунктам. Речь о территориях и гарантиях безопасности. Кроме того, были публикации, что поднимался также вопрос выборов.

После этой встречи глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в продвижении достойного мира есть существенный прогресс. Он отметил, что позиции Киева и Вашингтона сблизились.

Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в Telegram, что в диалоге есть конструктив и работа по достижению мира продолжится.

