Уиткофф уже сегодня отправится в Москву, - CNN

Встреча Уиткоффа и мирный план США

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп подтвердил, что на этой неделе Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным. Однако он не уточнил, в какой день будет встреча.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин проведет встречу с Уиткофф перед визитом в Индию - примерно 4-5 декабря.

Отметим, что визит спецпредставителя Трампа в Москву произойдет после практически двухнедельных переговоров о новом мирном плане США для Украины.

Как известно, 23 ноября в Женеве делегации США и Украины доработали мирный документ, а уже 30 числа, во Флориде, продолжили работу над ним.

По информации в СМИ, американцы планировали решить на этой встрече споры по двух ключевым пунктам. Речь о территориях и гарантиях безопасности. Кроме того, были публикации, что поднимался также вопрос выборов.

После этой встречи глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в продвижении достойного мира есть существенный прогресс. Он отметил, что позиции Киева и Вашингтона сблизились.

Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в Telegram, что в диалоге есть конструктив и работа по достижению мира продолжится.