Російський диктатор Володимир Путін проведе зустріч зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом перед візитом до Індії - приблизно 4-5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова на брифінгу.

При цьому більш точну дату Пєсков не назвав. Також він не вдавався у подробиці майбутньої зустрічі посланця Трампа з російським диктатором.

У розмові із російським пропагандистом з телеканалу "Россия" Пєсков заявив, що планується зустріч Путіна з Віткоффом приблизно 4-5 грудня. Тобто до початку державного візиту диктатора до Індії.

Зазначимо, що 30 листопада високопоставлені представники США проведуть зустріч з українською делегацією щодо мирного плану. Серед них буде і Віткофф, який фактично напряму підтримує російські інтереси, судячи з його дій та публікацій західних ЗМІ.

Наприклад, стало відомо, як Віткофф зривав постачання Україні ракет Tomahawk. А видання Bloomberg до цього злило розшифровку розмови Віткоффа з помічником Путіна Юрієм Ушаковим.

У цій розмові американець радив РФ, як презентувати Трампу російські "мирні" пропозиції, а також наполіг, щоб розмова лідерів США та РФ відбулася перед візитом президента України, що власне і сталося. Злив обурив американських сенаторів та політиків, які почали вимагати звільнення Віткоффа.

Проте Білий дім демонстративно проігнорував обурення, а потім взагалі виступив на захист "перемовника". А сам Трамп, попри усі скандали, анонсував, що відправить Віткоффа в Москву. Судячи з інформації у ЗМІ та заяв у Кремлі - візит очікується наступного тижня.