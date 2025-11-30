ua en ru
Війна в Україні

Умєров доповів Зеленському про переговори у США: маємо суттєвий прогрес у просуванні миру

Неділя 30 листопада 2025 23:35
Умєров доповів Зеленському про переговори у США: маємо суттєвий прогрес у просуванні миру Фото: Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що доповів президенту України Володимиру Зеленському про підсумки переговорів у США. За результатами зустрічі щодо миру є значний прогрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря РНБО.

"Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною", - пише Умєров.

Він зазначив, що ключові цілі України, а саме безпека, суверенітет і надійний мир - залишаються незмінними й поділяються Сполученими Штатами.

"Попереду - продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення", - резюмував секретар РНБО.

Переговори України та США

Нагадаємо, 29 листопада українська делегація вирушила до США, щоб продовжити доопрацювання мирного плану, який запропонував Вашингтон. Вже сьогодні, 30 листопада, переговори стартували.

У ЗМІ була інформація, що на цій зустрічі США мають намір вирішити з Україною суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану - питання територій і гарантій безпеки.

Крім того, медіа писали, що крім цього піднімалося також питання про терміни проведення виборів.

Варто додати, що перед зустріччю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мета мирного плану - не тільки закінчення війни, а й збереження суверенітету України.

Після зустрічі Рубіо повідомив, що США хочуть відновлення України, що йде підготовка не просто до зупинки боїв, а до довгострокового процвітання.

