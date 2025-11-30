"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський про переговори у США щодо миру
Глава держави Володимир Зеленський вперше прокоментував переговори української делегації с представниками США в Маямі, які стосуються мирного плану. Президент зазначив, що в діалозі присутній конструктив і це важливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.
За словами глави держави, після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати.
"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", - йдеться у прес-службі Зеленського.
Він також подякував президенту США Дональду Трампу, його команді та Штатам загалом за зусилля, які були докладені задля завершення війни.
"Вдячний Америці, команді Президента Трампа та Президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі", - заявив президент.
Переговори в Маямі
Як відомо, США в листопаді представили так званий мирний план для України щодо завершення війни з РФ. який створили з росіянами. План складався з 28 пунктів, невигідних Києву, оскільки там було багато поступок агресору: територіальних, скорочення численності ЗСУ, гарантії безпеки від Москви, відмова від далекобійної зброї, вето на виступ до НАТО та інші.
Згодом на переговорах у Женеві, на яких були присутні українська делегація, представники США та європейці, план дещо змінили. За інформацією ЗМІ, його скоротили до 19 пунктів.
Очікувалось, що далі буде зустріч президента Зеленського з Трампом, однак в результаті українська делегація на чолі з Умєровим поїхала до США і Маямі.
Секретар РНБО заявив сьогодні раніше, що Україна має суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Він додав, що ключові цілі України, а саме безпека, суверенітет і надійний мир - залишаються незмінними й поділяються Сполученими Штатами.