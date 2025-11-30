У Трампа хочуть сьогодні закрити суперечки щодо двох пунктів плану для України, - ЗМІ
Сполучені Штати хочуть вже сьогодні, 30 листопада, вирішити з Україною долю двох ключових пунктів мирного плану. Зокрема, це питання територій та безпекових гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Видання наголошує, що саме ці питання будуть у центрі уваги під час переговорів між українською та американською делегаціями у Маямі.
"Українці знають, чого ми від них очікуємо", - наголосив високопоставлений американський чиновник напередодні зустрічі.
Axios також повідомило, що президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер хочуть представити мирний план російському диктатору Володимиру Путіну у вівторок, 2 грудня.
Нагадаємо, 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. До неї входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Переговори щодо мирного плану
Раніше американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.
23 листопада у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України.
Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що план був скорочений до 22 пунктів.
Офіційно США та Україна заявили, що остаточні деталі документа будуть узгоджені на особистій зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.
