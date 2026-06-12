Висока загроза "Орєшніка": Повітряні сили терміново звернулися до українців

Протягом п'ятниці, 12 червня, існує висока імовірність удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
"Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр", - йдеться у заяві військових.
Всіх українців закликали не ігнорувати протягом доби сигнали повітряної тривоги.
У ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил, окупанти випустили 600 безпілотників різних типів і 90 ракет, серед яких були й ракети "Орєшнік".
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тієї ночі росіяни застосували дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них влучила в район Білої Церкви, інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області.
Російський диктатор заявляв, що удар "Орєшніком" по "сараю" в Білій Церкві нібито був здійснений для того, щоб "подивитися, як падають блоки". За його словами, для атаки обрали місце, де "було зручно оцінити результати".
Зазначимо, що російська пропаганда раніше приписувала "Орєшніку" надзвичайну руйнівну силу та здатність уражати об’єкти на великій глибині. Однак результати досліджень ставлять під сумнів такі твердження.
Крім того, за наявною інформацією, Росія могла перейти до малосерійного виробництва "Орєшніка", хоча кількість таких ракет у її арсеналі поки залишається обмеженою.