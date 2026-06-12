Відслідкувати "Орєшнік" ми не можемо: експерт пояснив, як Україна дізнається про пуски

Україна поки не має технічних засобів, щоб самостійно відстежувати пуски російської ракети "Орєшнік". Але українські військові все ж дізнаються про загрозу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.

Головне: Технічні обмеження: Україна не може відстежувати політ "Орєшніка", оскільки наявні радари фіксують ціль лише на фінальній стадії польоту.

Україна не може відстежувати політ "Орєшніка", оскільки наявні радари фіксують ціль лише на фінальній стадії польоту. Попередження про пуски: Інформацію про підготовку до ударів балістикою завчасно передають західні партнери та українська агентурна розвідка.

Інформацію про підготовку до ударів балістикою завчасно передають західні партнери та українська агентурна розвідка. Інформаційна гігієна: Довіряти варто лише офіційним джерелам, адже моніторингові Telegram-канали часто помиляються, неправильно трактуючи дані.

Чому Україна не може відстежити "Орєшнік"

За словами аналітика, головна проблема полягає у відсутності систем виявлення, здатних фіксувати балістику на такій висоті та глибині. Наявні радари AN/MPQ-65 можуть помітити ціль на відстані 160-180 кілометрів та висоті 30-36 кілометрів.

Оскільки балістична ракета середньої дальності підіймається значно вище, її вдається зафіксувати лише, коли вона потрапляє в зону дії радіолокаційних станцій.

"Проте це по суті фінальна частина її польоту", - зауважив Земляний.

Фото: аналітик пояснив, чому Україна сама не фіксує "Орєшнік" (Інфографіка РБК-Україна)

Звідки військові дізнаються про пуски

Інформацію про підготовку пусків "Орєшніка" та іншої балістики Україна оперативно отримує від західних партнерів завдяки їхнім розвідувальним системам.

"Це дає змогу Повітряним силам ЗСУ інформувати населення та військових ще до того, як ракета увійде в повітряний простір країни, або ж до того, як вона перетне лінію фронту", - пояснив Земляний.

Крім того, працює українська агентурна розвідка, тому військово-політичне керівництво знає про плани ворога заздалегідь.

"Проте на технічному рівні відслідкувати саму ракету ми зараз не можемо", - додав експерт.

Кому варто довіряти під час тривоги

Земляний закликає орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення Повітряних сил ЗСУ, представників української влади та іноземних партнерів. Моніторингові Telegram-канали часто помиляються, неправильно трактуючи отриману інформацію.

"Власне вчора Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики, не вказуючи тип. Здається, якраз була робота ворожої балістики із комплексів С-400. А моніторингові канали почали писати про "Орєшнік", - навів приклад Земляний.

Більше про те, чи дійсно російський "Орєшнік" такий страшний, як його малює Кремль, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.