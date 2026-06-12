Высокая угроза "Орешника": Воздушные силы срочно обратились к украинцам

В течение пятницы, 12 июня, существует высокая вероятность удара по Украине баллистической ракетой средней дальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Telegram.
"В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр", - говорится в заявлении военных.
Всех украинцев призвали не игнорировать в течение суток сигналы воздушной тревоги.
В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили 600 беспилотников различных типов и 90 ракет, среди которых были и ракеты "Орешник".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что той ночью россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в район Белой Церкви, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.
Российский диктатор заявлял, что удар "Орешником" по "сараю" в Белой Церкви якобы был осуществлен для того, чтобы "посмотреть, как падают блоки". По его словам, для атаки выбрали место, где "было удобно оценить результаты".
Отметим, что российская пропаганда ранее приписывала "Орешнику" чрезвычайную разрушительную силу и способность поражать объекты на большой глубине. Однако результаты исследований ставят под сомнение такие утверждения.
Кроме того, по имеющейся информации, Россия могла перейти к мелкосерийному производству "Орешника", хотя количество таких ракет в ее арсенале пока остается ограниченным.