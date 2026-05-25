Головна » Новини » Війна в Україні

"Орєшнік" пішов у серію? Які темпи виробництва ракет і скільки Росія їх накопичила

16:19 25.05.2026 Пн
2 хв
Інтервал між другим і третім ударом втричі менший, ніж між першими двома
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: ракета "Орєшнік" (росЗМІ)
Росія могла розпочати малосерійне виробництво балістичних ракет середньої дальності (БРСД) "Орєшнік". Проте загальна кількість цієї зброї в арсеналі Росії залишається мінімальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Читайте також: "Це відчай Кремля": як світ реагує на удари РФ по Києву

Удар балістичною ракетою "Орєшнік" по Білій Церкві у ніч на 24 травня може свідчити про збільшення темпів її виготовлення. Якщо між першими двома ударами по Дніпру та Львову пройшло 13,5 місяців, то між другим та третім застосуванням інтервал скоротився до 4,5 місяців.

Видання проаналізувало дані українських медіа і зазначило, що подібна динаміка відповідає попереднім даним українських спецслужб щодо планів Кремля. Зокрема, у жовтні 2025 року на брифінгу за участю президента та керівників розвідок було озвучено, що РФ планує виготовити у 2026 році до шести БРСД "Орєшнік".

Пізніше, 9 січня 2026 року, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський сказав, що Росія має не більше 3-4 таких ракет. Водночас він попередив про плани запустити серійне виробництво з темпом п'ять і більше одиниць на рік.

Скільки "Орєшніків" накопичила РФ

За даними ГУР Міноборони, станом на квітень 2026 року РФ мала у запасі до 10 одиниць БРСД "Орєшнік". Експерти зауважують, що у цьому випадку формулювання "до", ймовірно, означає максимальну межу, а не орієнтовну цифру.

Проте зміна риторики та ширший діапазон оцінок вказують на початок малосерійного виробництва. Якщо під час другого удару по Львову ракета ще не випускалася серійно, то атака 24 травня могла відбутися вже після запуску конвеєра.

Наразі аналітики кажуть, що поточний темп виробництва складає близько однієї ракети за 2-2,5 місяці. Якщо серійне виробництво стартувало у лютому-березні цього року, то окупанти встигли виготовити лише одну додаткову ракету.

Оцінка початку року залишається актуальною: в арсеналі країни-агресорки станом на кінець травня перебуває лише 3-4 "Орєшніка".

Нагадаємо, у ніч на 24 травня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по України дронами, а також ракетами повітряного, морського та наземного базування. Головним напрямком ворожого удару став Київ.

Під час атаки ворог застосував балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж", відому як "Орєшнік". Пуск було здійснено з полігону Капустін Яр, а влучання зафіксували в районі Білої Церкви на Київщині.

