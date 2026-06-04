Путін знайшов виправдання удару "Орєшніком" по гаражах у Білій Церкві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та " Интерфакс ".

Путін заявив, що "Орєшніком" вдарили по "сараю" в Україні, щоб подивитися, як впали блоки. За його словами, ракетою нібито били туди, де "зручно було подивитися на результати".

"Це стосується і Білої Церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріплення", - зазначив він.

Глава Кремля пояснив, що це нібито потрібно для майбутнього застосування зброї.

"Ми подібні системи випробовували на полігонах, а "Орєшнік" не випробовували. Це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова застосування "Орєшніка", - сказав Путін.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила масований комбінований удар по території України. За інформацією Повітряних сил, окупанти застосували 90 ракет і 600 безпілотників різних типів, зокрема й ракети "Орєшнік".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тієї ночі росіяни випустили дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них влучила у Білій Церкві, інша - впала на тимчасово окупованій території Донеччини.