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Путін знайшов виправдання удару "Орєшніком" по гаражах у Білій Церкві

21:10 04.06.2026 Чт
2 хв
За словами диктатора, росіяни спеціально вдарили по "сараю"
aimg Валерій Ульяненко
Путін знайшов виправдання удару "Орєшніком" по гаражах у Білій Церкві Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін назвав неочікувану причину удару балістичною ракетою "Орєшнік" по гаражах у Білій Церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та "Интерфакс".

Путін заявив, що "Орєшніком" вдарили по "сараю" в Україні, щоб подивитися, як впали блоки. За його словами, ракетою нібито били туди, де "зручно було подивитися на результати".

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"Це стосується і Білої Церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріплення", - зазначив він.

Глава Кремля пояснив, що це нібито потрібно для майбутнього застосування зброї.

"Ми подібні системи випробовували на полігонах, а "Орєшнік" не випробовували. Це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова застосування "Орєшніка", - сказав Путін.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила масований комбінований удар по території України. За інформацією Повітряних сил, окупанти застосували 90 ракет і 600 безпілотників різних типів, зокрема й ракети "Орєшнік".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тієї ночі росіяни випустили дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них влучила у Білій Церкві, інша - впала на тимчасово окупованій території Донеччини.

Зазначимо, російська пропаганда приписувала "Орєшніку" надзвичайно високу руйнівну потужність і здатність уражати заглиблені об’єкти. Водночас результати досліджень ставлять такі заяви під сумнів.

Окрім цього, Росія могла перейти до малосерійного виробництва "Орєшніка", хоча кількість таких ракет у її арсеналі наразі залишається незначною.

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Володимир Путін Російська Федерація Біла Церква Війна в Україні Ракета Орєшнік
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