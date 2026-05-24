Летіли "Орєшнік", "Циркони" й не тільки, основна ціль Київ: деталі нічної атаки РФ

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару - Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей. Інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються. За попередньою інформацією станом на 09:30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний безпілотник на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 23 локаціях.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів :

Масований удар по Києву та області

Нагадаємо, вночі 24 травня Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшник".

Протягом ночі Росія атакувала Київ та Київську область балістичними ракетами та ударними дронами.

Уламки впали в кількох районах столиці, є руйнування, поранені та загиблі.

Також відомо про постраждалих та руйнування на Київщині.

Напередодні атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія готується вдарити по країні балістичною ракетою "Орєшник". Він закликав українців реагувати на тривоги та використовувати укриття.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив РБК-Україні, що російські окупанти цієї ночі вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік").