Летіли "Орєшнік", "Циркони" й не тільки, основна ціль Київ: деталі нічної атаки РФ
У ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару - Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу - 90 ракет і 600 дронів різних типів:
- 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська обл., РФ);
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску - Липецька обл., РФ);
- 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків - ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);
- 30 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 (райони пуску - Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
- 54 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К"/"Калібр" (райони пусків - Вологодська, Курська обл., РФ, акваторія Чорного моря);
- 600 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:
- 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
- 44 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К"/"Калібр";
- 549 ворожих дроніа різних типів.
Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей. Інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.
За попередньою інформацією станом на 09:30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний безпілотник на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 23 локаціях.
Масований удар по Києву та області
Нагадаємо, вночі 24 травня Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшник".
Протягом ночі Росія атакувала Київ та Київську область балістичними ракетами та ударними дронами.
Уламки впали в кількох районах столиці, є руйнування, поранені та загиблі.
Також відомо про постраждалих та руйнування на Київщині.
Напередодні атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія готується вдарити по країні балістичною ракетою "Орєшник". Він закликав українців реагувати на тривоги та використовувати укриття.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив РБК-Україні, що російські окупанти цієї ночі вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік").