Міф про "надпробиття" "Орєшніка" зруйновано: що показали вирви у Білій Церкві

Російська пропаганда заявляла, що "Орєшнік" має величезну руйнівну силу та здатен уражати заглиблені об'єкти. Проте дослідження показують зовсім іншу картину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Фахівці вже активно досліджують місце падіння блоків балістичної ракети середньої дальності (БРСД) "Орєшнік", якою окупанти атакували Білу Церкву в ніч на 24 травня. Результати огляду дозволили розвінчати черговий міф Кремля про цю зброю.

Російська пропаганда тривалий час переконувала, що "Орєшнік" несе спеціальні вольфрамові кінетичні елементи надвисокого пробиття для знищення глибоких підземних укриттів, через що на поверхні нібито майже не залишається слідів. Однак журналісти дізналися реальні розміри вирв у звичайному ґрунті:

діаметр - орієнтовно до 3 метрів;

глибина - до 2 метрів.

Самі блоки через колосальну енергію зіткнення зазнали надмалої фрагментації та частково випарувалися. Це унеможливлює точну оцінку того, чи були всередині вольфрамові "стержні", чи звичайні масо-габаритні макети.

Втім, характер руйнувань гаражів та параметри вирв повністю збігаються з тим, що раніше зафіксували у Дніпрі та Львові - жодної "нової" бойової частини там немає.

Еквівалент удару

За попередніми оцінками, енергія удару блоків в момент зіткнення перебувала в діапазоні від 220 до 400 МДж. Умовно таку кінетичну енергію можна порівняти із хімічним вибухом 52-95 кг у тротиловому еквіваленті.

Водночас характер вивільнення енергії принципово різний: під час кінетичного удару майже немає первинних та вторинних уламків, які утворюються при фугасному вибуху.

Загалом удар "Орєшніка", який містить 36 таких блоків, за своєю руйнівною силою є умовним еквівалентом нальоту 36 дронів-камікадзе типу "Шахед" із посиленою бойовою частиною.