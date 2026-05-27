ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Орєшніків" було два: Зеленський розкрив Трампу подробиці атаки РФ 24 травня

18:32 27.05.2026 Ср
2 хв
Одна ракета атакувала Київщину. А де поділась інша?
aimg Сергій Козачук
"Орєшніків" було два: Зеленський розкрив Трампу подробиці атаки РФ 24 травня Фото: Зеленський розкрив Трампу подробиці атаки РФ (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Внаслідок чергової масованої атаки РФ по території України було зафіксовано застосування двох балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Одна з них поцілила у Київську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа та Конгресу.

Читайте також: Україна зібрала всі залишки "Орєшника" і передала на експертизу

Куди влучили ракети "Орєшнік"

Як написав президент, під час повітряного удару російські війська випустили дві балістичні ракети середньої дальності нового типу "Орєшнік" по різних регіонах країни.

Одна з цих ракет завдала удару по Київській області.

Інша ракета, за наявними даними, впала на тимчасово окупованій території в Донецькій області.

&quot;Орєшніків&quot; було два: Зеленський розкрив Трампу подробиці атаки РФ 24 травняФото: лист Зеленського до Трампа і Крнгресу США (x.com/barakravid)

Скільки та якої зброї застосував ворог

Для чергового удару російська армія задіяла колосальний арсенал, випустивши понад 80 ракет різних типів та сотні ударних безпілотників.

Зокрема, окупанти застосували 54 крилаті ракети, 30 балістичних, дві балістичні ракети повітряного базування "Кинджал" та три гіперзвукові ракети "Циркон".

Крім того, проти України було використано близько 600 ударних безпілотників.

Значна частина з них була дронами типу "Шахед" іранської розробки.

Ця зброя вже продемонструвала свою руйнівну силу на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, коли її використовували іранські сили.

Масований обстріл Києва та наслідки удару

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, а також ракет повітряного, морського та наземного базування, де основним напрямком атаки став Київ.

Під час цього обстрілу ворог запустив загалом 90 ракет різних типів та 600 безпілотників, зокрема по столиці летіли ракети "Орєшнік", "Циркони" та інше озброєння.

Внаслівок атаки вибухи зафіксували абсолютно в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнала Лук'янівка, де через прильоти спалахнули численні пожежі, вщент згоріли торгово-розважальний центр, місцевий ринок та постраждали житлові будинки.

Згодом фахівці зібрали всі залишки балістичної ракети "Орєшнік", використаної під час цієї атаки, причому обсяг знайдених уламків перевищив початкові очікування.

Усі зібрані частини передали на спеціальну експертизу для детального вивчення, хоча загальна ефективність цього удару новітньою російською зброєю виявилася низькою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Дональд Трамп Війна в Україні Ракетна атака
Новини
Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі ППО
Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі ППО
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть