"Орєшніків" було два: Зеленський розкрив Трампу подробиці атаки РФ 24 травня

Внаслідок чергової масованої атаки РФ по території України було зафіксовано застосування двох балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Одна з них поцілила у Київську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа та Конгресу.

Ця зброя вже продемонструвала свою руйнівну силу на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, коли її використовували іранські сили.

Значна частина з них була дронами типу "Шахед" іранської розробки.

Крім того, проти України було використано близько 600 ударних безпілотників.

Зокрема, окупанти застосували 54 крилаті ракети, 30 балістичних, дві балістичні ракети повітряного базування "Кинджал" та три гіперзвукові ракети "Циркон".

Для чергового удару російська армія задіяла колосальний арсенал, випустивши понад 80 ракет різних типів та сотні ударних безпілотників.

Фото: лист Зеленського до Трампа і Крнгресу США (x.com/barakravid)

Інша ракета, за наявними даними, впала на тимчасово окупованій території в Донецькій області.

Одна з цих ракет завдала удару по Київській області.

Як написав президент, під час повітряного удару російські війська випустили дві балістичні ракети середньої дальності нового типу "Орєшнік" по різних регіонах країни.

Масований обстріл Києва та наслідки удару

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, а також ракет повітряного, морського та наземного базування, де основним напрямком атаки став Київ.

Під час цього обстрілу ворог запустив загалом 90 ракет різних типів та 600 безпілотників, зокрема по столиці летіли ракети "Орєшнік", "Циркони" та інше озброєння.

Внаслівок атаки вибухи зафіксували абсолютно в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнала Лук'янівка, де через прильоти спалахнули численні пожежі, вщент згоріли торгово-розважальний центр, місцевий ринок та постраждали житлові будинки.

Згодом фахівці зібрали всі залишки балістичної ракети "Орєшнік", використаної під час цієї атаки, причому обсяг знайдених уламків перевищив початкові очікування.

Усі зібрані частини передали на спеціальну експертизу для детального вивчення, хоча загальна ефективність цього удару новітньою російською зброєю виявилася низькою.