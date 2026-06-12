ua en ru
Пт, 12 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Висока загроза "Орєшніка": Повітряні сили терміново звернулися до українців

12:21 12.06.2026 Пт
2 хв
Всіх громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
aimg Валерій Ульяненко
Висока загроза "Орєшніка": Повітряні сили терміново звернулися до українців Фото: російська балістична ракета середньої дальності (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Протягом п'ятниці, 12 червня, існує висока імовірність удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр", - йдеться у заяві військових.

Читайте також: Заявам Путіна про "Орєшнік" не вірять навіть росіяни, - ЗМІ

Всіх українців закликали не ігнорувати протягом доби сигнали повітряної тривоги.

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил, окупанти випустили 600 безпілотників різних типів і 90 ракет, серед яких були й ракети "Орєшнік".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тієї ночі росіяни застосували дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них влучила в район Білої Церкви, інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

Російський диктатор заявляв, що удар "Орєшніком" по "сараю" в Білій Церкві нібито був здійснений для того, щоб "подивитися, як падають блоки". За його словами, для атаки обрали місце, де "було зручно оцінити результати".

Зазначимо, що російська пропаганда раніше приписувала "Орєшніку" надзвичайну руйнівну силу та здатність уражати об’єкти на великій глибині. Однак результати досліджень ставлять під сумнів такі твердження.

Крім того, за наявною інформацією, Росія могла перейти до малосерійного виробництва "Орєшніка", хоча кількість таких ракет у її арсеналі поки залишається обмеженою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Повітряні сили України Війна в Україні Ракета Орєшнік
Новини
Спершу гроші, потім - реформа ТЦК: Свириденко розкрила деталі змін для військових
Спершу гроші, потім - реформа ТЦК: Свириденко розкрила деталі змін для військових
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою