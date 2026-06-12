Висока загроза "Орєшніка": Повітряні сили терміново звернулися до українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ в Telegram .

"Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр", - йдеться у заяві військових.

Всіх українців закликали не ігнорувати протягом доби сигнали повітряної тривоги.

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил, окупанти випустили 600 безпілотників різних типів і 90 ракет, серед яких були й ракети "Орєшнік".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тієї ночі росіяни застосували дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них влучила в район Білої Церкви, інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

Російський диктатор заявляв, що удар "Орєшніком" по "сараю" в Білій Церкві нібито був здійснений для того, щоб "подивитися, як падають блоки". За його словами, для атаки обрали місце, де "було зручно оцінити результати".