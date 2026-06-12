Высокая угроза "Орешника": Воздушные силы срочно обратились к украинцам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Telegram .

"В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр", - говорится в заявлении военных.

Всех украинцев призвали не игнорировать в течение суток сигналы воздушной тревоги.

В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили 600 беспилотников различных типов и 90 ракет, среди которых были и ракеты "Орешник".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что той ночью россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в район Белой Церкви, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

Российский диктатор заявлял, что удар "Орешником" по "сараю" в Белой Церкви якобы был осуществлен для того, чтобы "посмотреть, как падают блоки". По его словам, для атаки выбрали место, где "было удобно оценить результаты".