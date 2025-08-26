Виплати українцям у Польщі: скільки платять за програмою 800+ і що змінить рішення Навроцького
У понеділок, 25 серпня, стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на ухвалений раніше Сеймом законопроект, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.
Докладніше про програму виплат "800+" та зміни, які можуть відбутись для наших співгромадян у Польщі, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Програма "800+" у Польщі: основні умови
Соціальна програма польського уряду "800+" передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих (дещо більше ніж 9 тисяч гривень) на кожну дитину до 18 років.
Її основна мета - підтримати батьків та опікунів у вихованні дітей. Українці, наприклад, можуть витрачати ці гроші на навчання дітей, екскурсії, харчування та навіть оренду житла.
Станом на зараз програма "800+" доступна як громадянам Польщі, так і українським сім'ям, які:
- легально перебувають у країні;
- мають номер PESEL (PESEL UKR);
- виховують дітей до 18 років.
Що вже змінилось для українців цього року
Впродовж 2025 року було запроваджено певні зміни в умови отримання таких виплат українцями. Нові правила щодо програми "800+" для біженців у Польщі набули чинності з 1 червня 2025 року.
Після цього важливою умовою отримання українцями соціальних виплат "800+" є обов'язкове відвідування польських навчальних закладів:
- зарахування дитини до польського освітнього закладу;
- відвідування юним українцем польської школи або дитячого садочку.
Тобто якщо дитина навчається лише онлайн в українській школі - право на участь у програмі "800+" втрачається.
Виняток було зроблено лише для тих неповнолітніх, які навчаються вдома - в офіційній формі.
Що може змінити рішення Навроцького
Президент Польщі Кароль Навроцький неодноразово заявляв, що готовий до "обговорення змін" у механізмі надання допомоги "800+" українцям.
Після накладення вето на ухвалений Сеймом законопроект, глава польської держави пояснив, що гроші в межах програми "800+" мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працевлаштовані у Польщі.
При цьому Навроцький підкреслив, що в "центрі державної політики" мають залишатися поляки.
"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним. Тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - пояснив очільник держави своє рішення.
Що ще може змінитись для українців у Польщі
Після накладення вето на законопроект про соціальну підтримку українців, Навроцький:
- запропонував власний варіант спеціального закону;
- закликав уряд і парламентські сили напрацювати узгоджений документ впродовж двох тижнів.
На його думку, надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі, повинні:
- і програма "800+";
- і безкоштовні медичні послуги.
Також, за словами президента, новий законопроект має включати посилені вимоги до отримання польського громадянства (якщо зараз його можна здобути через 3 роки проживання, то Навроцький пропонує збільшити цей термін до 10 років).
Крім того, очільник держави запропонував запровадити кримінальну відповідальність за прояви "бандеризму" - за аналогією до вже чинної відповідальності за пропаганду фашизму.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Interia Wydarzenia, EnableMe, Polsat.pl.