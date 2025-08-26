ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Виплати українцям у Польщі: скільки платять за програмою 800+ і що змінить рішення Навроцького

Вівторок 26 серпня 2025 13:36
UA EN RU
Виплати українцям у Польщі: скільки платять за програмою 800+ і що змінить рішення Навроцького Умови програми "800+" для українців у Польщі можуть змінитись (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У понеділок, 25 серпня, стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на ухвалений раніше Сеймом законопроект, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.

Докладніше про програму виплат "800+" та зміни, які можуть відбутись для наших співгромадян у Польщі, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Програма "800+" у Польщі: основні умови

Соціальна програма польського уряду "800+" передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих (дещо більше ніж 9 тисяч гривень) на кожну дитину до 18 років.

Її основна мета - підтримати батьків та опікунів у вихованні дітей. Українці, наприклад, можуть витрачати ці гроші на навчання дітей, екскурсії, харчування та навіть оренду житла.

Станом на зараз програма "800+" доступна як громадянам Польщі, так і українським сім'ям, які:

  • легально перебувають у країні;
  • мають номер PESEL (PESEL UKR);
  • виховують дітей до 18 років.

Що вже змінилось для українців цього року

Впродовж 2025 року було запроваджено певні зміни в умови отримання таких виплат українцями. Нові правила щодо програми "800+" для біженців у Польщі набули чинності з 1 червня 2025 року.

Після цього важливою умовою отримання українцями соціальних виплат "800+" є обов'язкове відвідування польських навчальних закладів:

  • зарахування дитини до польського освітнього закладу;
  • відвідування юним українцем польської школи або дитячого садочку.

Тобто якщо дитина навчається лише онлайн в українській школі - право на участь у програмі "800+" втрачається.

Виняток було зроблено лише для тих неповнолітніх, які навчаються вдома - в офіційній формі.

Що може змінити рішення Навроцького

Президент Польщі Кароль Навроцький неодноразово заявляв, що готовий до "обговорення змін" у механізмі надання допомоги "800+" українцям.

Після накладення вето на ухвалений Сеймом законопроект, глава польської держави пояснив, що гроші в межах програми "800+" мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працевлаштовані у Польщі.

При цьому Навроцький підкреслив, що в "центрі державної політики" мають залишатися поляки.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним. Тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - пояснив очільник держави своє рішення.

Що ще може змінитись для українців у Польщі

Після накладення вето на законопроект про соціальну підтримку українців, Навроцький:

  • запропонував власний варіант спеціального закону;
  • закликав уряд і парламентські сили напрацювати узгоджений документ впродовж двох тижнів.

На його думку, надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі, повинні:

  • і програма "800+";
  • і безкоштовні медичні послуги.

Також, за словами президента, новий законопроект має включати посилені вимоги до отримання польського громадянства (якщо зараз його можна здобути через 3 роки проживання, то Навроцький пропонує збільшити цей термін до 10 років).

Крім того, очільник держави запропонував запровадити кримінальну відповідальність за прояви "бандеризму" - за аналогією до вже чинної відповідальності за пропаганду фашизму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 листопада в Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) для біженців з України прийматимуть лише осіб із "захищених категорій".

Крім того, ми розповідали, чи хочуть насправді українці залишатися жити в Польщі.

Читайте також, коли відкривається продаж квитків на потяги до Польщі (як правильно їх купувати) та що не можна перевозити у Польщу, щоб не отримати покарання за порушення митних правил.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Interia Wydarzenia, EnableMe, Polsat.pl.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Міністерство соціальної політики Виплати Підтримка України Діти Кароль Навроцький
Новини
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили