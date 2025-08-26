Виплати українцям у Польщі: скільки платять за програмою 800+ і що змінить рішення Навроцького

У понеділок, 25 серпня, стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на ухвалений раніше Сеймом законопроект, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.

Докладніше про програму виплат "800+" та зміни, які можуть відбутись для наших співгромадян у Польщі, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Програма "800+" у Польщі: основні умови

Соціальна програма польського уряду "800+" передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих (дещо більше ніж 9 тисяч гривень) на кожну дитину до 18 років.

Її основна мета - підтримати батьків та опікунів у вихованні дітей. Українці, наприклад, можуть витрачати ці гроші на навчання дітей, екскурсії, харчування та навіть оренду житла.

Станом на зараз програма "800+" доступна як громадянам Польщі, так і українським сім'ям, які:

легально перебувають у країні;

мають номер PESEL (PESEL UKR);

виховують дітей до 18 років.

Що вже змінилось для українців цього року

Впродовж 2025 року було запроваджено певні зміни в умови отримання таких виплат українцями. Нові правила щодо програми "800+" для біженців у Польщі набули чинності з 1 червня 2025 року.

Після цього важливою умовою отримання українцями соціальних виплат "800+" є обов'язкове відвідування польських навчальних закладів:

зарахування дитини до польського освітнього закладу;

відвідування юним українцем польської школи або дитячого садочку.

Тобто якщо дитина навчається лише онлайн в українській школі - право на участь у програмі "800+" втрачається.

Виняток було зроблено лише для тих неповнолітніх, які навчаються вдома - в офіційній формі.

Що може змінити рішення Навроцького

Президент Польщі Кароль Навроцький неодноразово заявляв, що готовий до "обговорення змін" у механізмі надання допомоги "800+" українцям.

Після накладення вето на ухвалений Сеймом законопроект, глава польської держави пояснив, що гроші в межах програми "800+" мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працевлаштовані у Польщі.

При цьому Навроцький підкреслив, що в "центрі державної політики" мають залишатися поляки.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним. Тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - пояснив очільник держави своє рішення.

Що ще може змінитись для українців у Польщі

Після накладення вето на законопроект про соціальну підтримку українців, Навроцький:

запропонував власний варіант спеціального закону;

закликав уряд і парламентські сили напрацювати узгоджений документ впродовж двох тижнів.

На його думку, надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі, повинні:

і програма "800+";

і безкоштовні медичні послуги.

Також, за словами президента, новий законопроект має включати посилені вимоги до отримання польського громадянства (якщо зараз його можна здобути через 3 роки проживання, то Навроцький пропонує збільшити цей термін до 10 років).

Крім того, очільник держави запропонував запровадити кримінальну відповідальність за прояви "бандеризму" - за аналогією до вже чинної відповідальності за пропаганду фашизму.