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Польща вводить зміни для українських біженців, але не всіх: хто залишиться під захистом

Польща, Четвер 17 липня 2025 14:15
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Польща вводить зміни для українських біженців, але не всіх: хто залишиться під захистом Біженців у Польщі з осені чекають зміни (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) для біженців з України прийматимуть лише осіб із захищених категорій - пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Polskie radio.

Що зміниться для українських біженців

15 липня у Польщі на засіданні Ради міністрів ухвалили законопроект, який передбачає зміни щодо поселення біженців у центрах колективного розміщення. За словами речника польського уряду Адама Шлапки, допомога українцям коригується з урахуванням їхніх актуальних потреб.

"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що настав час поступово припинити цей вид підтримки", - повідомив він.

Наразі понад половина мешканців центрів доплачує за проживання та харчування. Перші 120 днів після прибуття до Польщі кожен має право на безкоштовне перебування в центрі, пояснила речниця мазовецького воєводи Йоанна Баханек.

"Після завершення цього періоду починається період фінансової співучасті", - додала вона.

Для близько 6000 біженців, які не входять до захищених груп, розроблена програма "Разом до незалежності". Кошти ЄС підуть на субсидії оренди житла та оплату курсів польської мови.

Наприклад, у центрах колективного розміщення Мазовецького воєводства наразі проживають близько 3000 осіб, а вільних місць - понад 1000.

Українці в Польщі

Зараз у Польщі кількість біженців з України знизилася до майже 984 тисяч осіб. Після початку повномасштабного вторгнення цей показник становив 1,3 мільйона.

Польща є на другому місці після Німеччини, куди найбільше переїхало наших громадян через війну. Після оформлення PESEL UKR українці можуть легально жити, навчатись і працювати у Польщі.

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