Выплаты украинцам в Польше: сколько платят по программе 800+ и что изменит решение Навроцкого

В понедельник, 25 августа, стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый ранее Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.

Подробнее о программе выплат "800+" и изменениях, которые могут произойти для наших сограждан в Польше, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Программа "800+" в Польше: основные условия

Социальная программа польского правительства "800+" предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых (чуть больше 9 тысяч гривен) на каждого ребенка до 18 лет.

Ее основная цель - поддержать родителей и опекунов в воспитании детей. Украинцы, например, могут тратить эти деньги на обучение детей, экскурсии, питание и даже аренду жилья.

По состоянию на сейчас программа "800+" доступна как гражданам Польши, так и украинским семьям, которые:

легально находятся в стране;

имеют номер PESEL (PESEL UKR);

воспитывают детей до 18 лет.

Что уже изменилось для украинцев в этом году

В течение 2025 года были введены определенные изменения в условия получения таких выплат украинцами. Новые правила насчет программы "800+" для беженцев в Польше вступили в силу с 1 июня 2025 года.

После этого важным условием получения украинцами социальных выплат "800+" является обязательное посещение польских учебных заведений:

зачисление ребенка в польское образовательное учреждение;

посещение юным украинцем польской школы или детского сада.

То есть если ребенок учится только онлайн в украинской школе - право на участие в программе "800+" теряется.

Исключение было сделано только для тех несовершеннолетних, которые учатся дома - в официальной форме.

Что может изменить решение Навроцкого

Президент Польши Кароль Навроцкий неоднократно заявлял, что готов к "обсуждению изменений" в механизме предоставления помощи "800+" украинцам.

После наложения вето на принятый Сеймом законопроект, глава польского государства объяснил, что деньги в рамках программы "800+" должны предоставляться только тем украинцам, которые официально трудоустроены в Польше.

При этом Навроцкий подчеркнул, что в "центре государственной политики" должны оставаться поляки.

"Я считаю, что мы должны достичь здесь определенной формы социальной справедливости. Поляков в их собственной стране следует ставить по крайней мере наравне с нашими гостями из Украины. Это для меня является фундаментальным. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - объяснил глава государства свое решение.

Что еще может измениться для украинцев в Польше

После наложения вето на законопроект о социальной поддержке украинцев, Навроцкий:

предложил собственный вариант специального закона;

призвал правительство и парламентские силы наработать согласованный документ в течение двух недель.

По его мнению, предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше, должны:

и программа "800+";

и бесплатные медицинские услуги.

Также, по словам президента, новый законопроект должен включать ужесточенные требования к получению польского гражданства (если сейчас его можно получить через 3 года проживания, то Навроцкий предлагает увеличить этот срок до 10 лет).

Кроме того, глава государства предложил ввести уголовную ответственность за проявления "бандеризма" - по аналогии с уже действующей ответственностью за пропаганду фашизма.