Чи хочуть українці залишатися жити в Польщі: результати нового опитування здивували

9 із 10 українців, які працюють у Польщі, добре оцінюють своє професійне становище - про це свідчить нове дослідження. Водночас лише кожен сьомий опитаний хоче залишитись у цій країні на постійне проживання.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Businessinsider PL .

Вектори міняться: що показало дослідження

Згідно з даними "Барометра польського ринку праці", рівень позитивного ставлення українців до поляків і Польщі знизився до 64%, це на 6% менше, ніж торік.

Особливо разюча різниця між чоловіками й жінками: останні частіше позитивно сприймають Польщу (69% проти 56%), ймовірно, через велику підтримку після початку війни. Але нейтральне ставлення теж зростає - його висловлюють понад 32% українців.

Попри високий рівень задоволення роботою, залишатися в Польщі назавжди хочуть лише 14% українців. Дослідники наголошують: Польща для більшості - це країна тимчасової праці, а не постійної еміграції.

Як поляки ставляться до українців

Це дослідження також показало, що поляки також змінюють ставлення до українців:

23% мають позитивну думку. Це на 12% менше, ніж торік;

24% негативно налаштовані. Це на 6% більше, ніж торік.

48% зберігають нейтральну позицію.

"У стосунках між поляками та українцями помітні поступові зміни. Початкова хвиля солідарності поступається місцем повсякденним викликам - як у соціальній, так і в економічній сфері", - прокоментував дослідження Кшиштоф Інглот, експерт з ринку праці.

Додамо, що після початку повномасштабної війни до Польщі у пошуках притулку переїхало 984 тисячі українців. Майже третина із них - жінки і діти.