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Чи хочуть українці залишатися жити в Польщі: результати нового опитування здивували

Польща, Четвер 01 травня 2025 08:00
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Чи хочуть українці залишатися жити в Польщі: результати нового опитування здивували Скільки українців хочуть залишитись жити у Польщі (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

9 із 10 українців, які працюють у Польщі, добре оцінюють своє професійне становище - про це свідчить нове дослідження. Водночас лише кожен сьомий опитаний хоче залишитись у цій країні на постійне проживання.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Businessinsider PL.

Вектори міняться: що показало дослідження

Згідно з даними "Барометра польського ринку праці", рівень позитивного ставлення українців до поляків і Польщі знизився до 64%, це на 6% менше, ніж торік.

Особливо разюча різниця між чоловіками й жінками: останні частіше позитивно сприймають Польщу (69% проти 56%), ймовірно, через велику підтримку після початку війни. Але нейтральне ставлення теж зростає - його висловлюють понад 32% українців.

Попри високий рівень задоволення роботою, залишатися в Польщі назавжди хочуть лише 14% українців. Дослідники наголошують: Польща для більшості - це країна тимчасової праці, а не постійної еміграції.

Як поляки ставляться до українців

Це дослідження також показало, що поляки також змінюють ставлення до українців:

  • 23% мають позитивну думку. Це на 12% менше, ніж торік;
  • 24% негативно налаштовані. Це на 6% більше, ніж торік.
  • 48% зберігають нейтральну позицію.

"У стосунках між поляками та українцями помітні поступові зміни. Початкова хвиля солідарності поступається місцем повсякденним викликам - як у соціальній, так і в економічній сфері", - прокоментував дослідження Кшиштоф Інглот, експерт з ринку праці.

Додамо, що після початку повномасштабної війни до Польщі у пошуках притулку переїхало 984 тисячі українців. Майже третина із них - жінки і діти.

Читайте також про те, що у багатьох українців завдяки програмі Uniting for Ukraine (U4U) була можливість проживати у США до 2 років. Якщо цей термін зараз закінчується, то є кілька способів залишитись легально у країні.

Раніше ми писали про те, що у Німеччині готуються до радикального обмеження притоку біженців: щорічну кількість заявок хочуть урізати до 100 тисяч. У планах - масові депортації та замороження програми возз’єднання сімей.

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