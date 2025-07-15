Квитки на поїзди до Польщі: коли відкривається продаж і де їх купити

З України до Польщі щодня курсують прямі поїзди з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та Чернівців. Квитки на ці рейси можна придбати онлайн або в касах.

Коли і де можна купити квитки

Продаж квитків на потяги до Польщі та у зворотному напрямку відкривається за 20 діб до дати відправлення о 9:00. У компанії звертають увагу на те, що іноді продаж може бути тимчасово закрито через коригування графіка.

Де купити квитки:

офіційний сайт "Укрзалізниці";

мобільний застосунок "Укрзалізниці";

залізничні каси;

міжнародні системи бронювання (наприклад, PKP Intercity, ÖBB тощо).

Які поїзди курсують до Польщі

Ось повний список поїздів, що з’єднують українські міста з польськими:

№ 67 Київ - Варшава Всходня;

№ 19 Київ - Хелм;

№ 93 Харків - Хелм;

№ 23 Київ - Хелм;

№ 119 Дніпро - Київ - Хелм;

№ 715 Київ - Львів - Перемишль;

№ 51/36 Одеса - Київ - Перемишль;

№ 705 Київ - Львів - Перемишль;

№ 31 Запоріжжя - Дніпро - Перемишль;

№ 89/73 Харків - Київ - Перемишль;

№ 32 Запоріжжя - Львів - Перемишль;

№ 866/765 Чернівці - Рава-Руська - Варшава Всходня;

№ 867/767 Львів - Рава-Руська - Варшава Всходня.

Оновлений електронний квиток

З травня 2025 року Укрзалізниця запровадила новий формат електронного квитка для поїздок до Польщі. Новий бланк діє на всі рейси з 14 травня. Він зручніший у користуванні та відповідає міжнародним стандартам.

Раніше такі бланки були впроваджені для напрямків до Австрії, Угорщини та Словаччини.

Що варто врахувати

Рейси часто високозавантажені, особливо влітку - намагайтеся купити квитки одразу після відкриття продажів.

На кордоні здійснюють паспортний контроль.

Вартість залежить від маршруту, класу вагона та дати виїзду.