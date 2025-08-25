Україна може відреагувати на ініціативу Навроцького про "бандерівський символ", - джерело
Ініціатива президента Польщі Кароля Навроцького про заборону "бандерівського символу" може викликати негативні настрої серед українців. Київ не виключає реакцію на такі дії.
Про це РБК-Україна повідомило дипломатичне джерело.
За даними співрозмовника видання, Україна аналізує правовий вимір ухвалених новим польським президентом рішень та їхній вплив на українців у Польщі.
Дипломатичне джерело уточнило, що Україна вдячна за всі попередні рішення польської влади на користь українців. У Києві розраховують, що польська влада забезпечить дотримання прав громадян України не гірше, ніж в інших країнах ЄС.
"Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагати реагування української сторони", - додав співрозмовник.
Рішення Навроцького
Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, в рамках якої в Польщі "бандерівський символ" прирівняють до символів нацистів і радянських комуністів.
Глава польської держави запевнив, що таке рішення відповідає добрим відносинам Польщі з Україною.
При цьому незрозуміло, про який саме "бандерівський символ" ідеться.