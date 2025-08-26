Скорочення допомоги українцям у Польщі: законопроект Навроцького подали до Сейму

Президентський законопроект передбачає обмеження доступу до ряду послуг та охорони здоров'я. У разі прийняття, за новим законом ці послуги будуть доступні тільки для осіб, які працюють і сплачують внески в Польщі.

"Не може бути ситуації, коли поляки перебувають у гіршому становищі, ніж громадяни України. Досі так було, і цей уряд продовжував це пропонувати", – сказав Богуцький.

Глава канцелярії також заявив, що нинішній уряд мав півтора року, щоб прийняти "хороші рішення", адаптовані до потреб сьогодення. Він також додав, що "щоб вони були справедливими насамперед для поляків, але також справедливими для всіх українців, які чесно увійшли в польську соціально-економічну систему".