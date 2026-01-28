ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Виплати 800+ під загрозою? Що зміниться для українців у Польщі з 1 лютого

Середа 28 січня 2026 17:06
UA EN RU
Виплати 800+ під загрозою? Що зміниться для українців у Польщі з 1 лютого Правила виплати допомоги 800+ для українців у Польщі змінюються (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З лютого 2026 року у Польщі змінюються правила виплати допомоги 800+ для громадян України зі статусом біженця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію агентства PAP.pl.

Що саме змінюється для українців з 1 лютого

У Польському агентстві преси (PAP.pl) нагадали, що вільний доступ до ринку праці, а також до "сімейних виплат" у Польщі громадянам України надав схвалений у 2022 році закон.

При цьому зміни до нього вносились вже неодноразово.

Так, відповідно до останньої поправки, право на батьківську допомогу українських біженців (які перебувають у Польщі у зв'язку з військовими діями в Україні) буде залежати від працевлаштування.

"З лютого змінюються правила виплати допомоги 800+ для громадян України зі статусом біженця", - пояснили в агентстві.

В Управлінні соціального страхування (ZUS) уточнили, що нові вимоги стосуватимуться близько 150 тисяч осіб, які повинні будуть:

  • повторно подати заяву (на отримання виплат 800+)
  • виконати "умову професійної діяльності".

Як оформити виплати за новими правилами

У ZUS пояснили, що під час оформлення виплат на дітей в межах програми "800+" з 1 лютого 2026 року, українцям у Польщі потрібно буде:

  • вказати обов'язковий номер PESEL - заявника та дитини;
  • надати дані про перетин кордону;
  • підтвердити законність перебування в Польщі;
  • мати виконаною умову професійної активності;
  • подати заяву про те, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.

"У заяву також будуть включені нові питання, що стосуються інвалідності дитини", - додали у PAP.pl.

Уточнюється, що згідно з останніми даними, виплату 800+ отримують 325,3 тис. дітей-іноземців, у тому числі 268,5 тис. дітей з українським громадянством.

Що таке "професійна активність" громадян

Виходячи з оновлених правил, громадянам України зі статусом біженця (PESEL UKR) для оформлення виплат 800+ потрібно буде мати "професійну активність".

Тобто право на отримання допомоги може залежати "від професійної активності особи, яка подає заяву, у місяці, що передує її поданню".

Уточнюється, що ZUS перевірятиме виконання цієї умови на підставі даних із систем соціального страхування (отже у більшості випадків подавати додаткові документи не потрібно).

Зазначається при цьому, що "економічно активними" вважаються особи, які:

  • працюють за трудовим договором або договором доручення (і мають дохід, достатній для сплати внесків на пенсійне страхування та страхування на випадок втрати працездатності);
  • займаються підприємницькою діяльністю;
  • отримують спортивну та докторську стипендію;
  • отримують допомогу по безробіттю;
  • беруть участь у навчальних курсах зі стипендією.

Тим часом звільняються від "умови працевлаштування":

  • батьки дітей з обмеженими можливостями;
  • особи, які подають заяву на отримання допомоги на дитину, яка є громадянином Польщі.

Коли у виплаті допомоги 800+ можуть відмовити

Українцям нагадали, що допомога на дітей доступна у Польщі лише за умови, якщо дитина відвідує місцевий дошкільний або шкільний навчальний заклад.

Крім того, і дитина, і заявник повинні проживати на території Польщі.

Отже, ZUS може відмовити у виплаті допомоги 800+, якщо виникнуть сумніви щодо:

  • проживання особи в Польщі;
  • професійної діяльності батьків;
  • дотримання дитиною обов'язкової освіти.

"Ми будемо регулярно, щомісяця, перевіряти, чи виконуються ці умови", - наголосила заступниця директора Департаменту допомоги сім'ям Ева Крисевич.

Нагадаємо, раніше Польща офіційно оголосила про завершення тимчасового захисту для українців 4 березня 2026 року, хоча загальне рішення ЄС передбачає його дію до 2027 року.

Отже, власники статусу UKR повинні заздалегідь подбати про легалізацію перебування в країні.

Тим часом уряд Польщі вже схвалив зміни до спеціального закону про допомогу українцям, поступово відмовляючись від тимчасових рішень, запроваджених після початку повномасштабної війни в Україні.

Запропоновані зміни можуть, зокрема, ускладнити працевлаштування майже мільйона українців і негативно вплинути на польський ринок праці.

Читайте також, скільки реально заробляють українці в Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Міністерство соціальної політики Виплати на дитину Виплати Робота в Польщі Діти Поради Документи Праця
Новини
У Києві сотні будинків замерзають без тепла: Зеленський вимагає оперативності
У Києві сотні будинків замерзають без тепла: Зеленський вимагає оперативності
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві