Виплати 800+ під загрозою? Що зміниться для українців у Польщі з 1 лютого

З лютого 2026 року у Польщі змінюються правила виплати допомоги 800+ для громадян України зі статусом біженця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію агентства PAP.pl.

Що саме змінюється для українців з 1 лютого

У Польському агентстві преси (PAP.pl) нагадали, що вільний доступ до ринку праці, а також до "сімейних виплат" у Польщі громадянам України надав схвалений у 2022 році закон.

При цьому зміни до нього вносились вже неодноразово.

Так, відповідно до останньої поправки, право на батьківську допомогу українських біженців (які перебувають у Польщі у зв'язку з військовими діями в Україні) буде залежати від працевлаштування.

"З лютого змінюються правила виплати допомоги 800+ для громадян України зі статусом біженця", - пояснили в агентстві.

В Управлінні соціального страхування (ZUS) уточнили, що нові вимоги стосуватимуться близько 150 тисяч осіб, які повинні будуть:

повторно подати заяву (на отримання виплат 800+)

виконати "умову професійної діяльності".

Як оформити виплати за новими правилами

У ZUS пояснили, що під час оформлення виплат на дітей в межах програми "800+" з 1 лютого 2026 року, українцям у Польщі потрібно буде:

вказати обов'язковий номер PESEL - заявника та дитини;

надати дані про перетин кордону;

підтвердити законність перебування в Польщі;

мати виконаною умову професійної активності;

подати заяву про те, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.

"У заяву також будуть включені нові питання, що стосуються інвалідності дитини", - додали у PAP.pl.

Уточнюється, що згідно з останніми даними, виплату 800+ отримують 325,3 тис. дітей-іноземців, у тому числі 268,5 тис. дітей з українським громадянством.

Що таке "професійна активність" громадян

Виходячи з оновлених правил, громадянам України зі статусом біженця (PESEL UKR) для оформлення виплат 800+ потрібно буде мати "професійну активність".

Тобто право на отримання допомоги може залежати "від професійної активності особи, яка подає заяву, у місяці, що передує її поданню".

Уточнюється, що ZUS перевірятиме виконання цієї умови на підставі даних із систем соціального страхування (отже у більшості випадків подавати додаткові документи не потрібно).

Зазначається при цьому, що "економічно активними" вважаються особи, які:

працюють за трудовим договором або договором доручення (і мають дохід, достатній для сплати внесків на пенсійне страхування та страхування на випадок втрати працездатності);

займаються підприємницькою діяльністю;

отримують спортивну та докторську стипендію;

отримують допомогу по безробіттю;

беруть участь у навчальних курсах зі стипендією.

Тим часом звільняються від "умови працевлаштування":

батьки дітей з обмеженими можливостями;

особи, які подають заяву на отримання допомоги на дитину, яка є громадянином Польщі.

Коли у виплаті допомоги 800+ можуть відмовити

Українцям нагадали, що допомога на дітей доступна у Польщі лише за умови, якщо дитина відвідує місцевий дошкільний або шкільний навчальний заклад.

Крім того, і дитина, і заявник повинні проживати на території Польщі.

Отже, ZUS може відмовити у виплаті допомоги 800+, якщо виникнуть сумніви щодо:

проживання особи в Польщі;

професійної діяльності батьків;

дотримання дитиною обов'язкової освіти.

"Ми будемо регулярно, щомісяця, перевіряти, чи виконуються ці умови", - наголосила заступниця директора Департаменту допомоги сім'ям Ева Крисевич.