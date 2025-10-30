Покроковий план: хто і як узгоджує завершення тимчасового захисту українців в ЄС

План завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців має ґрунтуватися на основних принципах - єдності, гідності та партнерстві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Що відомо про процес співпраці України з ЄС

Нещодавно заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська взяла участь у заході високого рівня в Брюсселі.

Його було присвячено:

подальшому перебуванню громадян України в країнах ЄС;

їхньому поверненню додому.

У межах панельної дискусії експерт окреслила, зокрема, основні принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Посадовиця зауважила також, що наразі Україна координує подальші кроки спільно з європейськими партнерами - щоб цей процес був:

справедливим;

передбачуваним;

заснованим на повазі до вибору людей.

Захід у Брюсселі (фото: msp.gov.ua)

У чому полягають основні принципи співпраці

За словами Гавронської, спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах:

єдності;

гідності;

партнерстві.

"Єдність - це про підтримку зв'язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них", - пояснила заступниця міністра.

Окремо вона зупинилася на принципі партнерства, який визначає подальшу взаємодію між Україною та ЄС.

"Ми повинні працювати разом, щоб кожен українець в ЄС, незалежно від того, чи вирішить він залишитися, чи повернутися додому, відчував себе частиною європейського майбутнього", - наголосила представниця України.

Крім того, вона подякувала "державам-членам за допомогу нашим людям і за те, що вони надали їм прихисток".

"Тепер час дивитися вперед - як ми можемо перейти від тимчасового захисту до сталих політик, заснованих на партнерстві", - додала Гавронська.

Що може сприяти ефективній реінтеграції українців

Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності підкреслила також важливість соціальної згуртованості українців як за кордоном, так і в Україні, адже це допомагає будувати зв'язки на різних рівнях:

між людиною і громадою;

між сім'єю і державою;

між громадою і державою.

Це, за її словами, сприяє, своєю чергою, ефективній реінтеграції громадян України.

Гавронська під час панельної дискусії (фото: msp.gov.ua)

Які сценарії можливі для громадян України в ЄС

Варто зазначити, що дещо раніше Гавронська вже пояснювала, що "рішення щодо завершення тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2027 року, мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов в Україні".

Коментуючи підготовку до поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини", вона додала, що для громадян України є кілька можливих сценаріїв:

перехід на інші види дозволів на проживання;

добровільне повернення в Україну;

застосування механізмів міжнародного захисту, передбачених Женевською конвенцією.

"Ключове - забезпечити людяний, індивідуальний підхід до кожної категорії громадян. Наприклад, у ЄС уже рекомендували продовжити дію тимчасового захисту для сімей із дітьми до завершення навчального року", - поділилась посадовиця.

Вона додала, що (згідно з результатами досліджень) нині 64% українців, які перебувають під тимчасовим захистом, висловлюють бажання повернутися додому.

"Наше завдання - допомогти українцям зберегти зв'язок із Батьківщиною, один з одним, а також приймати поінформовані рішення щодо можливого повернення. У цьому їм, зокрема, допомагатиме мережа єдності, яку ми наразі розбудовуємо. Вона включатиме як Центри єдності, так і вже існуючі громадські ініціативи українців за кордоном", - підсумувала Гавронська.