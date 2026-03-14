ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"

18:43 14.03.2026 Сб
2 хв
Питання щодо "Дружби" нарешті зняті?
aimg Едуард Ткач
Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

"Нафтогаз" разом з МЗС України провели спеціальний брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків атак РФ на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

Він поінформував, що участь у брифінгу взяли представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України.

"Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги", - йдеться у повідомленні.

Корецький додав, що відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, що потребує часу, а також спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних атак росіян.

Також він поінформував, що "Нафтогаз" разом з МЗС України продовжує інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру нашої країни та про хід відновлювальних робіт.

Варто зауважити, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у Києві кілька днів перебувають угорські експерти. Однак чи приймали вони участь у брифінгу, Корецький не уточнює.

Нафтопровід "Дружба"

Нагадаємо, що 27 січня 2026 року роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено внаслідок обстрілу з боку РФ. Українська влада нещодавно заявила, що на відновлення знадобиться півтора місяця.

Однак наприкінці лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів переговори з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. За словами Орбана, обидва не згодні з тим, що відновити роботу "Дружби" прямо зараз неможливо. За їхніми твердженнями, трубопровід закрили нібито "з політичних міркувань".

До речі, президент України Володимир Зеленський днями сказав, що мета візиту угорської делегації в Україну, яка нібито прибула для переговорів щодо нафтопроводу "Дружба", поки що невідома. Він охарактеризував візит як приватний.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нафтогаз України МЗС України Дружба Війна в Україні
Новини
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Аналітика
