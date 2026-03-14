Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
"Нафтогаз" разом з МЗС України провели спеціальний брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків атак РФ на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.
Він поінформував, що участь у брифінгу взяли представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України.
"Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги", - йдеться у повідомленні.
Корецький додав, що відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, що потребує часу, а також спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних атак росіян.
Також він поінформував, що "Нафтогаз" разом з МЗС України продовжує інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру нашої країни та про хід відновлювальних робіт.
Варто зауважити, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у Києві кілька днів перебувають угорські експерти. Однак чи приймали вони участь у брифінгу, Корецький не уточнює.
Нафтопровід "Дружба"
Нагадаємо, що 27 січня 2026 року роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено внаслідок обстрілу з боку РФ. Українська влада нещодавно заявила, що на відновлення знадобиться півтора місяця.
Однак наприкінці лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів переговори з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. За словами Орбана, обидва не згодні з тим, що відновити роботу "Дружби" прямо зараз неможливо. За їхніми твердженнями, трубопровід закрили нібито "з політичних міркувань".
До речі, президент України Володимир Зеленський днями сказав, що мета візиту угорської делегації в Україну, яка нібито прибула для переговорів щодо нафтопроводу "Дружба", поки що невідома. Він охарактеризував візит як приватний.