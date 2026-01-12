Нові обмеження для українців: у Польщі хочуть змінити правила працевлаштування

Уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове скасування окремих положень спеціального закону про допомогу громадянам України. Запропоновані зміни можуть ускладнити працевлаштування майже мільйона українців і негативно вплинути на польський ринок праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland .

У Konfederacja Lewiatan (найбільша організація роботодавців у Польщі, - ред.) зазначають, що тема нових правил перебування українців у Польщі є особливо чутливою, адже з 5 березня громадяни України, які отримали в країні тимчасовий захист, втратять спеціальні пільги, що діяли після початку повномасштабної війни.

Що пропонує польський уряд

29 грудня 2025 року на сайті Центру урядового законодавства Польщі було оприлюднено законопроєкт № UD345. Документ передбачає поетапне скасування положень спецзакону про допомогу громадянам України та суттєві зміни правил працевлаштування іноземців.

Водночас представницькі організації роботодавців, за їхніми словами, не були залучені до публічних консультацій під час підготовки документа.

Занепокоєння роботодавців

Експертка з питань зайнятості Konfederacja Lewiatan Надія Вінярська наголосила, що відсутність соціальних партнерів у законодавчому процесі порушує принципи соціального діалогу та належної законодавчої практики.

"Проєкт стосується ключових норм для функціонування ринку праці та легальності працевлаштування іноземців, тому його ухвалення без консультацій є серйозною проблемою", - зазначила вона.

Обмеження для українців

Найбільш суперечливою пропозицією законопроєкту є обмеження спрощеної процедури працевлаштування українців. Згідно з документом, можливість роботи на підставі повідомлення про доручення роботи залишать лише для тих громадян України, які користуються тимчасовим захистом.

За словами експертки, це може призвести до організаційного хаосу в компаніях, оскільки роботодавцям доведеться перевіряти правовий статус кожного іноземного працівника. Також зросте ризик помилок під час легалізації зайнятості.

"Спрощена процедура була одним із найефективніших інструментів для бізнесу, особливо в галузях із гострим дефіцитом кадрів", - пояснила Вінярська.

Проблеми з легалізацією проживання

Законопроєкт також пропонує зберегти зупинення строків в адміністративних провадженнях щодо іноземців до 4 березня 2027 року. У Konfederacja Lewiatan вважають, що це фактично паралізує розгляд справ, позбавляє іноземців правової визначеності та створює додаткові ризики для роботодавців.

Наразі процедура легалізації проживання в Польщі триває в середньому понад рік, а правовий статус іноземців у цей період залишається невизначеним, що підвищує ризик нелегального працевлаштування.

Чого вимагає бізнес

Konfederacja Lewiatan закликає польську владу припинити практику зупинення адміністративних проваджень і зберегти можливість працевлаштування громадян України за спрощеною процедурою незалежно від підстав їхнього перебування.

Якщо ж обмеження все-таки залишаться, роботодавці наполягають на відтермінуванні їх запровадження щонайменше до березня 2027 року, щоб бізнес і працівники мали час адаптуватися до нових правил та уникнути правового вакууму.