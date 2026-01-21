Польща змінює правила для українців: що буде з медициною, виплатами і бізнесом

Уряд Польщі ухвалив зміни до спеціального закону про допомогу українцям, поступово відмовляючись від тимчасових рішень, запроваджених після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Ради міністрів Польщі .

Нові правила передбачають перехід до системних норм, які діятимуть для всіх іноземців.

Чому Польща змінює підхід

Як пояснив речник уряду Адам Шляпка, більшість українців, які нині проживають у Польщі, працюють, а їхні діти навчаються у школах. Тому держава вважає можливим поступово скасувати надзвичайні правила та перейти від тимчасових механізмів до системних.

За його словами, нові положення дають українцям можливість оформлювати тимчасове або постійне проживання на загальних підставах.

Що зміниться для українців

Законопроєкт передбачає створення єдиної системи тимчасового захисту для всіх іноземців у ЄС, незалежно від громадянства. Водночас частину чинних норм для українців збережуть і перенесуть до системного законодавства.

Зокрема:

PESEL UKR і надалі підтверджуватиме легальне перебування в Польщі;

паперові сертифікати замінять електронною карткою DIIA;

підтверджувати особу та адресу проживання можна буде через застосунок mObywatel.

Також продовжується термін легального перебування українців та осіб, яким дозволи на проживання було продовжено через війну. Подати заяви на легалізацію можна буде до 4 березня 2027 року.

Важлива умова щодо PESEL UKR

Однією з ключових змін є правило, за яким неподання заяви на отримання PESEL UKR протягом 30 днів після в’їзду до Польщі призводитиме до втрати тимчасового захисту. Відсутність реєстрації розглядатиметься як неявна відмова від цього статусу.

Медична допомога та соцвиплати

Соціальна та медична підтримка для українців буде обмежена:

повний доступ до медичної допомоги матимуть неповнолітні, працюючі особи та мешканці центрів колективного проживання;

непрацюючі українці отримуватимуть медичну допомогу на рівні інших іноземців без роботи;

житло та харчування від держави надаватимуться лише вразливим категоріям (літні люди, особи з інвалідністю тощо).

Бізнес у Польщі

Українці більше не зможуть відкривати бізнес на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Водночас підприємства, створені за спецзаконом, зможуть продовжувати роботу до завершення терміну легального перебування, за умови відповідності іншим вимогам законодавства.

Коли набудуть чинності зміни

Нові правила набудуть чинності з 5 березня 2026 року. До цього часу діятимуть перехідні положення, зокрема щодо виплат, документів, освітніх програм та професійних прав.

Також до кінця навчального року 2025-2026 у школах збережуть додаткові уроки польської мови, підготовчі класи та спрощені правила залучення педагогів.