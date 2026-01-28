ua en ru
Выплаты 800+ под угрозой? Что изменится для украинцев в Польше с 1 февраля

Среда 28 января 2026 17:06
Выплаты 800+ под угрозой? Что изменится для украинцев в Польше с 1 февраля Правила выплаты помощи 800+ для украинцев в Польше меняются (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С февраля 2026 года в Польше меняются правила выплаты помощи 800+ для граждан Украины со статусом беженца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агентства PAP.pl.

Что именно меняется для украинцев с 1 февраля

В Польском агентстве прессы (PAP.pl) напомнили, что свободный доступ к рынку труда, а также к "семейным выплатам" в Польше гражданам Украины предоставил принятый в 2022 году закон.

При этом изменения в него вносились уже неоднократно.

Так, согласно последней поправке, право на родительскую помощь украинских беженцев (которые находятся в Польше в связи с военными действиями в Украине) будет зависеть от трудоустройства.

"С февраля меняются правила выплаты пособия 800+ для граждан Украины со статусом беженца", - объяснили в агентстве.

В Управлении социального страхования (ZUS) уточнили, что новые требования будут касаться около 150 тысяч человек, которые должны будут:

  • повторно подать заявление (на получение выплат 800+)
  • выполнить "условие профессиональной деятельности".

Как оформить выплаты по новым правилам

В ZUS объяснили, что при оформлении выплат на детей в рамках программы "800+" с 1 февраля 2026 года, украинцам в Польше нужно будет:

  • указать обязательный номер PESEL - заявителя и ребенка;
  • предоставить данные о пересечении границы;
  • подтвердить законность пребывания в Польше;
  • иметь выполненным условие профессиональной активности;
  • подать заявление о том, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.

"В заявление также будут включены новые вопросы, касающиеся инвалидности ребенка", - добавили в PAP.pl.

Уточняется, что согласно последним данным, выплату 800+ получают 325,3 тыс. детей-иностранцев, в том числе 268,5 тыс. детей с украинским гражданством.

Что такое "профессиональная активность" граждан

Исходя из обновленных правил, гражданам Украины со статусом беженца (PESEL UKR) для оформления выплат 800+ нужно будет иметь "профессиональную активность".

То есть право на получение помощи может зависеть "от профессиональной активности лица, подающего заявление, в месяце, предшествующем его подаче".

Уточняется, что ZUS будет проверять выполнение этого условия на основании данных из систем социального страхования (следовательно, в большинстве случаев подавать дополнительные документы не нужно).

Отмечается при этом, что "экономически активными" считаются лица, которые:

  • работают по трудовому договору или договору поручения (и имеют доход, достаточный для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай потери трудоспособности);
  • занимаются предпринимательской деятельностью;
  • получают спортивную и докторскую стипендию;
  • получают пособие по безработице;
  • участвуют в учебных курсах со стипендией.

Между тем освобождаются от "условия трудоустройства":

  • родители детей с ограниченными возможностями;
  • лица, которые подают заявление на получение пособия на ребенка, который является гражданином Польши.

Когда в выплате помощи 800+ могут отказать

Украинцам напомнили, что помощь на детей доступна в Польше только при условии, если ребенок посещает местное дошкольное или школьное учебное заведение.

Кроме того, и ребенок, и заявитель должны проживать на территории Польши.

Следовательно, ZUS может отказать в выплате пособия 800+, если возникнут сомнения насчет:

  • проживания лица в Польше;
  • профессиональной деятельности родителей;
  • соблюдения ребенком обязательного образования.

"Мы будем регулярно, ежемесячно, проверять, выполняются ли эти условия", - подчеркнула заместитель директора Департамента помощи семьям Ева Крисевич.

Напомним, ранее Польша официально объявила о завершении временной защиты для украинцев 4 марта 2026 года, хотя общее решение ЕС предусматривает его действие до 2027 года.

Следовательно, владельцы статуса UKR должны заранее позаботиться о легализации пребывания в стране.

Между тем правительство Польши уже приняло изменения в специальный закон о помощи украинцам, постепенно отказываясь от временных решений, введенных после начала полномасштабной войны в Украине.

Предложенные изменения могут, в частности, усложнить трудоустройство почти миллиона украинцев и негативно повлиять на польский рынок труда.

Читайте также, сколько реально зарабатывают украинцы в Польше.

