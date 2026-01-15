Польща спростить виплати "800 плюс": що зміниться для українців
Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі ініціює зміни до закону про державну допомогу "800 плюс", які мають суттєво спростити процедуру отримання виплат для батьків і опікунів дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.
Що планують змінити
Наразі отримувачі допомоги "800 плюс" зобов’язані щороку подавати заяву на призначення виплат. Для безперервного нарахування це потрібно зробити у період з 15 лютого до 30 квітня. Подання заяви після цього терміну може призвести до затримок або втрати компенсації за попередні місяці.
Міністерство пропонує скасувати вимогу щорічного подання заяв. Замість цього планують запровадити механізм автоматичного поновлення права на виплату допомоги на наступні періоди.
Як зазначено в обґрунтуванні, мета змін - "спростити та впорядкувати процес призначення допомоги по догляду за дитиною" і зменшити бюрократичне навантаження на сім’ї.
Як працюватиме автоматичне поновлення
Автоматичне продовження виплат базуватиметься на даних, які вже є у ZUS. Якщо сімейна ситуація отримувачів не змінюється, виплати продовжуватимуться без подання нової заяви.
Водночас батьки або опікуни зможуть оновлювати інформацію у разі змін - наприклад, складу сім’ї чи інших обставин, що впливають на право на допомогу.
Коли можуть запрацювати нові правила
Міністерство пропонує ухвалити законопроєкт у другій половині 2026 року. У такому разі оновлені правила, ймовірно, набудуть чинності з 2027 року.
Програма "800 плюс" передбачає щомісячну державну виплату на дитину і є однією з ключових соціальних програм підтримки сімей у Польщі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що виплата допомоги "800 плюс" у Польщі не завжди здійснюється в повному обсязі. Зокрема, кошти можуть розподілятися між батьками порівну у разі спільної опіки або взагалі не нараховуватися за окремих обставин. Йдеться, зокрема, про випадки, коли дитина до 18 років одружилася, перебуває у закладі з цілодобовим утриманням або сім’я вже отримує аналогічну соціальну допомогу з-за кордону.
Крім того, РБК-Україна писало, що з лютого 2026 року Польща посилює вимоги до отримувачів "800 плюс" серед українців. ZUS щомісяця перевірятиме наявність офіційної роботи у батьків та відвідування дітьми польських навчальних закладів. У разі відсутності працевлаштування виплати можуть бути призупинені.