Після атаки у Москві спалахнув НПЗ, що забезпечує 40% пального столиці РФ (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra .

За аналізом кадрів очевидців, який провела ASTRA, серед цілей нічної атаки опинився нафтопереробний завод у Москві. Мер столиці РФ підтвердив атаку на одному з об'єктів заводу.

Московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнефть-МНПЗ") - одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капотня. Його потужність переробки - 11 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московського регіону в бензині та авіагасі.

Жителі Підмосков'я та Москви повідомляли про велику кількість вибухів протягом ночі - НПЗ став лише одним із об'єктів, що опинились під ударом.