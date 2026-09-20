ua en ru
Нд, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Після атаки у Москві спалахнув НПЗ, що забезпечує 40% пального столиці РФ (відео)

07:08 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Після атаки у Москві спалахнув НПЗ, що забезпечує 40% пального столиці РФ (відео) Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Унаслідок нічної атаки дронів у Москві спалахнув нафтопереробний завод "Газпромнефть-МНПЗ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

За аналізом кадрів очевидців, який провела ASTRA, серед цілей нічної атаки опинився нафтопереробний завод у Москві. Мер столиці РФ підтвердив атаку на одному з об'єктів заводу.

Московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнефть-МНПЗ") - одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капотня. Його потужність переробки - 11 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московського регіону в бензині та авіагасі.

Жителі Підмосков'я та Москви повідомляли про велику кількість вибухів протягом ночі - НПЗ став лише одним із об'єктів, що опинились під ударом.

Нагадаємо, тієї ж ночі під Москвою вже лунали вибухи через атаку дронів - зафіксовано серії вибухів і проліт груп дронів у кількох напрямках, а в селищі Соф'їно, ймовірно, спалахнула пожежа на складських приміщеннях.

У компанії Fire Point заявили, що ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс у Підмосков'ї - за попередньою інформацією, йдеться про склади компанії "Современные Складские Технологии".

Крім того, у Москві вже заявляли про "одну з наймасштабніших" за роки атак українських дронів - тоді йшлося про удар у ніч на 18 вересня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва НПЗ Війна Росії проти України Дрони
Новини
Після атаки у Москві спалахнув НПЗ, що забезпечує 40% пального столиці РФ (відео)
Після атаки у Москві спалахнув НПЗ, що забезпечує 40% пального столиці РФ (відео)
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим