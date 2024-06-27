"Тепловий купол". Що відомо про це погодне явище і чим воно загрожує людству

Науковці попереджають мешканців Землі про необхідність звикати до формування у деяких регіонах так званого "теплового купола".

РБК-Україна розповідає, що варто знати про це явище, від чого воно може залежати, а також чи загрожує воно людству.

Що таке "тепловий купол"

"Тепловий купол" - метеорологічне явище, яке науковці все частіше пов'язують із глобальним потеплінням. Воно характеризується формуванням в атмосфері обмеженої області гарячого океанського повітря зі стабільними погодніми умовами у верхніх шарах (так званим блоком Омега).

При цьому високий тиск не дає проникнути у "купол" більш прохолодному повітрю. Натомість тепле повітря в умовах відсутності циркуляції та зниженої вологості накопичується в атмосфері та опускається вниз на землю.

Приклад "домінування" високого тиску (ілюстрація: en.wikipedia.org)

Там повітря стискається та нагрівається ще більше, проте коли намагається піднятися, високий тиск знову змушує його опускатися.

Дехто з дослідників зауважує, що цей процес нагадує кипіння води у каструлі із закритою кришкою.

"Тепловий купол" над США (ілюстрація: en.wikipedia.org)

На думку метеоролога з Національної служби погоди (NWS) США Марка Шенара, людству варто звикати до словосполучення "тепловий купол", адже цілком імовірно, що "ми спостерігатимемо періодичні періоди надмірної спеки".

Що може впливати на формування "теплового купола"

Згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), "теплові куполи" формуватимуться, імовірно, найчастіше саме у Північній Америці, особливо у період феномену Ла-Нінья у Тихому океані, який проявляється зниженням поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони.

Це може пояснюватися різницею температур у східній та західній частинах Тихого океану, внаслідок якої вітри штовхають гаряче повітря на схід у бік Північної Америки.

На думку більшості дослідників, глобальне потепління на планеті робить такі хвилі тепла спекотнішими, тривалішими, масштабнішими та частішими.

Чи загрожує "тепловий купол" людству

"Тепловий купол" спостерігався вченими вже неодноразово й характеризувався різким підвищенням температури, внаслідок чого мільйони людей потерпали від спеки.

Експерти зазначають, що антропогенні зміни клімату (зумовлені зростанням вмісту в атмосфері вуглекислого газу, сульфатів, пилу та інших відходів промислової діяльності) впливають на хвилі тепла, що було доведено науково. Тобто те, що раніше було явищем рідкісним, сьогодні перетворюється на закономірне.

Виходячи з цього, людству, найімовірніше, доведеться звикати до періодичних спекотних періодів. Хоча про глобальну катастрофу наразі не йдеться.