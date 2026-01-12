ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Винагорода для агресора": Хорватія закликала Україну уникати територіальних поступок

Хорватія, Понеділок 12 січня 2026 21:10
UA EN RU
"Винагорода для агресора": Хорватія закликала Україну уникати територіальних поступок Фото: прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович застеріг Україну від офіційного визнання контролю РФ над окупованими територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пленковича під час його пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Хорватії.

"Проблема полягає в тому, що Росія спочатку хоче підписати угоду, а потім припиняти вогонь, але Коаліція охочих запропонувала спочатку припинення вогню як перший крок, а потім угоду як наступний", - зазначив він.

Пленкович підкреслив, що Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від окупованої території, виходячи з досвіду Хорватії.

"Це дуже важлива тема, тому що це буде винагородою для агресора або поступкою, яку неможливо буде захистити внутрішньо", - пояснив він.

Хорватський лідер додав, що РФ прагне відновити відносини зі США, в той час як Україна "служить інструментом для досягнення цієї мети". Він додав, що країна-агресорка також хоче зняття санкцій та відновлення на міжнародній арені.

Пленкович прокоментував і роботу над гарантіями безпеки для України, нагадавши про негативний досвід Будапештського меморандуму, який не був підтриманий підписантами.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 8 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступним етапом стане його фіналізація на найвищому рівні.

Раніше, 7 січня, стало відомо, що українські та американські представники під час чергового раунду переговорів у Парижі домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові елементи плану завершення війни.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Зазначимо, Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. При цьому відповідь щодо термінів гарантій безпеки від США планується отримати під час зустрічі Зеленського та президента Дональда Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Хорватия Війна в Україні
Новини
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році