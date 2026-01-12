"Винагорода для агресора": Хорватія закликала Україну уникати територіальних поступок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пленковича під час його пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Хорватії.

"Проблема полягає в тому, що Росія спочатку хоче підписати угоду, а потім припиняти вогонь, але Коаліція охочих запропонувала спочатку припинення вогню як перший крок, а потім угоду як наступний", - зазначив він.

Пленкович підкреслив, що Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від окупованої території, виходячи з досвіду Хорватії.

"Це дуже важлива тема, тому що це буде винагородою для агресора або поступкою, яку неможливо буде захистити внутрішньо", - пояснив він.

Хорватський лідер додав, що РФ прагне відновити відносини зі США, в той час як Україна "служить інструментом для досягнення цієї мети". Він додав, що країна-агресорка також хоче зняття санкцій та відновлення на міжнародній арені.

Пленкович прокоментував і роботу над гарантіями безпеки для України, нагадавши про негативний досвід Будапештського меморандуму, який не був підтриманий підписантами.