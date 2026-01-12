"Вознаграждение для агрессора": Хорватия призвала Украину избегать территориальных уступок
Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович предостерег Украину от официального признания контроля РФ над оккупированными территориями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пленковича во время его пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Хорватии.
"Проблема заключается в том, что Россия сначала хочет подписать соглашение, а потом прекращать огонь, но Коалиция желающих предложила сначала прекращение огня как первый шаг, а потом соглашение как следующий", - отметил он.
Пленкович подчеркнул, что Украина никогда не должна де-юре отказываться от оккупированной территории, исходя из опыта Хорватии.
"Это очень важная тема, потому что это будет вознаграждением для агрессора или уступкой, которую невозможно будет защитить внутренне", - пояснил он.
Хорватский лидер добавил, что РФ стремится восстановить отношения с США, в то время как Украина "служит инструментом для достижения этой цели". Он добавил, что страна-агрессор также хочет снятия санкций и восстановления на международной арене.
Пленкович прокомментировал и работу над гарантиями безопасности для Украины, напомнив о негативном опыте Будапештского меморандума, который не был поддержан подписантами.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, 8 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Следующим этапом станет его финализация на самом высоком уровне.
Ранее, 7 января, стало известно, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.
Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.
Отметим, Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. При этом ответ относительно сроков гарантий безопасности от США планируется получить во время встречи Зеленского и президента Дональда Трампа.