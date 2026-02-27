Зеленський: якщо Путін не погодиться на зустріч, буде довга війна

Якщо Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може стати тривалою. Багато в чому розвиток подій залежатиме від позиції США та залученості Європи.

Про це заявив президент Українм Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Sky News .

Шанс на завершення війни

За його словами, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом він озвучив ідею тристоронньої зустрічі на рівні лідерів. Зеленський підкреслив, що позитивне рішення з боку РФ дасть шанс спробувати закінчити війну протягом найближчих пів року.

"Якщо російський диктатор Путін буде готовий до тристоронньої зустрічі, у нас з'явиться шанс у ці пів року, у ці кілька місяців зустрітися і спробувати закінчити війну", - зазначив він.

Ризики затяжного конфлікту

Глава держави попередув, що відмова російського диктатора від переговорів призведе до "довгої війни". Ситуація може ускладнитися ближче до виборів у США, коли американська команда зосередиться на внутрішніх питаннях.

У разі зменшення залученості США роль лідера в переговорному процесі може спробувати взяти на себе Європа, хоча наразі вона залучена не повністю. Якщо ж і ці зусилля не дадуть результату, війна триватиме довше.

Місце проведення зустрічі

Зеленський відкинув можливість візиту до Москви, назвавши такі пропозиції російської сторони "грою".

Він підкреслив, що готовий до діалогу на нейтральній території, проте виключив Росію та Білорусь.

"Я готовий зустрічатися і готовий говорити, але на нейтральній території. Або навіть не на нейтральній, але не на російській і не на білоруській, бо вони союзники в цій біді", - заявив президент.