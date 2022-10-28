Відключення світла, Штайнмайєр у Києві та нова зброя для України: головне за тиждень

Вкид РФ про "брудну бомбу"

Інформацію про нібито підготовку Україною "брудної бомби" почали розганяти у Росії 23 жовтня. Міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував своїм колегам із країн НАТО, а також до Китаю та Індії, щоб попередити про "підготовку провокації" українською стороною. Таке доручення йому дав особисто голова Кремля Путін.

Проте "попередження" Шойгу не переконали західні країни. США, Великобританія та Франція засудили Росію за спробу обмовити Київ.

До того ж під час засідання Ради безпеки ООН РФ не змогла надати доказів своїм твердженням, а опубліковані російським МЗС фото виявилися 12-річної давності і належали Словенському агентству з радіоактивних відходів.

Щоб спростувати звинувачення РФ, Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти, які Росія видає за місця виготовлення "брудної бомби". Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія відвідає Україну цього тижня.

Економія світла

Через ракетні удари окупантів по об'єктах енергосистеми в Україні запровадили режим жорсткої економії електроенергії з графіком віялових відключень до 4-х годин. У регіонах мінімізували вуличне освітлення, скоротили роботу електротранспорту, ввели обмеження для промисловості та бізнесу, споживачів закликали не використовувати електроприлади у пікові години.

Чергова атака російських військових 27 жовтня пошкодила магістральну мережу, внаслідок чого "Укренерго" повідомило про запровадження безпрецедентних обмежень. Так, відключення світла в Києві може досягати 6 годин.

Затримання президента "Мотор Січі"

СБУ затримала президента авіаційного підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

24 жовтня Богуслаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без права внесення застави на час досудового розслідування. Його підозрюють за статтями про колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

При цьому у президента України допустили можливість передачі Росії директора "Мотор Січі" в обмін на українських військовополонених.

Екс-главу НБУ оголосили у розшук

24 жовтня НАБУ оголосило у розшук колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка через справу щодо розтрати коштів "Укргазбанку".

Сам Шевченко заявив, що перебуває на даний момент у Європі та заздалегідь повідомив про своє місцезнаходження САП та НАБУ. Він наголосив, що впевнений у своїй правоті, а оголошення в розшук є підтвердженням заангажованості та політизованості слідства.

Військова допомога для України

Союзники продовжують передавати українським воїнам озброєння для боротьби з військами країни-агресора:

Німеччина передала 4 САУ Panzerhaubitze 2000, дві РСЗВ MARS II , боєприпаси для артилерії, гранатометів;

, боєприпаси для артилерії, гранатометів; німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив відправку найближчим часом ще трьох систем ППО Iris-T ;

; 2 системи ППО NASAMS від США готові до відправки в Україну. У Пентагоні повідомили, що їх передадуть у листопаді;

готові до відправки в Україну. У Пентагоні повідомили, що їх передадуть у листопаді; США оголосили про новий пакет допомоги на 275 млн доларів . Він включає боєприпаси для HIMARS;

. Він включає боєприпаси для HIMARS; Австралія анонсувала передачу Україні 30 БТР Bushmaster та відправку інструкторів для навчання українських військових у Британії.

Також активізувалася співпраця України та Ізраїлю в оборонній сфері. Країни розпочали обмін даними розвідки, у т.ч. по іранським дронам "шахедам".

При цьому глава Ізраїлю у відповідь на запит України щодо постачання ППО заявив, що зробити це не дозволяють обмеження. Для деякої зброї немає експортних версій і в Єрусалимі побоюються потрапляння "певних речей" до рук ворогів.

У Британії новий прем'єр

Ріші Сунак 25 жовтня став прем'єр-міністром Великої Британії та керівником Консервативної партії після відставки Ліз Трасс. У новому уряді Сунака свої посади зберегли міністр оборони Бен Уоллес та голова МЗС Джеймс Клеверлі.

Новопризначений британський прем'єр зателефонував першому із закордонних лідерів Володимиру Зеленському та підтвердив подальшу допомогу Україні у боротьбі російською агресією.

Штайнмаєр відвідав Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхав в Україну 25 жовтня. Він відвідав Чернігівську область та зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським. Лідери країн обговорили повоєнне відновлення України та постачання озброєнь.

Штайнмаєр запевнив у незмінній підтримці з боку Німеччини і заявив, що війна має бути припинена на умовах України. Оскільки несправедливий світ, який може укласти Путін, може спричинити лише нову війну.

Обмін полоненими

Внаслідок чергового обміну полоненими 26 жовтня додому повернулися 10 українських військовослужбовців. Серед звільнених воїнів один офіцер та 9 рядових. Найстаршому з них 55 років, а наймолодшому – 21 рік.

Також російська сторона передала тіло добровольця із США, який загинув 23 серпня під час боїв у Донецькій області. Він воював у складі "Іноземного легіону".

Таємний візит директора ЦРУ

Керівник американського розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня приїжджав в Україну з неоголошеним візитом. За даними ЗМІ, поїздка відбулася в момент, коли США дедалі більше переймаються можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Глава ЦРУ провів зустріч із Володимиром Зеленським та підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні, а також продовжувати обмін розвідданими.

Виступ Путіна

Глава РФ Володимир Путін зробив низку заяв про війну під час свого виступу 27 жовтня:

російський диктатор назвав головним завданням "спеціальної військової операції" в Україні нібито допомогу людям Донбасу;

Путін пов'язав війну з "тектонічними змінами світопорядку", що почалися вже давно;

він вкотре звинуватив Захід у "скоєнні держперевороту" в Україні в 2014 році, і на його думку, Янукович не мав жодних шансів.

Крім того, Путін заявив, що втрати РФ в Україні нібито в 7-8 разів менші від втрат ЗСУ. Водночас він не уточнив, для чого в такому разі потрібно було оголошувати мобілізацію.

Маск купив Twitter

Американський мільярдер купив соціальну мережу Twitter за 44 млрд доларів. Ілон Маск уклався у встановлений час до 28 жовтня, щоб не зіткнутися із судовим розглядом. Раніше керівництво компанії подало до суду через те, що бізнесмен хотів припинити угоду.

Придбання Twitter Маск пояснив тим, що хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого кола думок.