У Зеленського допустили обмін Богуслаєва на українських полонених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі " Настоящего времени ".

Зазначимо, що Богуслаєв має російське громадянство.

"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список", - сказав Подоляк.

Він навів приклад обміну 215 українських полонених на Віктора Медведчука.

"По Медведчуку, ви бачите, використали суб'єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення, віддали - займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того щоб забрати своїх пацанів", - додав він.

При цьому на даний момент ухвалених рішень немає.