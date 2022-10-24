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НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка

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Понеділок 24 жовтня 2022 13:09
НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка Фото: Кирило Шевченко, екс-голова НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка через справу щодо розтрату коштів "Укргазбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

В розшук також оголошено ще двох працівників "Укргазбанку" - заступника голови правління та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами.

Зазначимо, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, оскільки місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Згідно з даними слідства, у 2014 році посадовці запровадили схему виведення коштів з банку через сплату послуг псевдопосередникам прикриваючи "залученням коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств". Протягом існування схеми держустанова здійснила перерахування на адресу 52 псевдопосередників втративши більше 206 млн гривень.

Нагадаємо, що 4 жовтня, Шевченко заявив про те, що він йде з посади голови Нацбанку за власним бажанням. Причиною цього, як тоді повідомив Шевченко, стали проблеми зі здоров'ям.

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