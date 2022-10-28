До 6 годин без світла та "недоторканні" будинки: для Києва готують нові графіки

Графіки віялових відключень електроенергії для Києва переглянуть. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що за день-два ми зможемо показати графіки, вони не будуть приємними. Кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшена", - сказав він.

Так, за словами Сахарука, кількість годин без світла може перевищувати чотири години і сягати п'яти чи навіть шести годин.

При цьому ДТЕК буде намагатися робити так, щоб частіше відбувалася ротація.

"Тобто, можливо частіше вимикалися, але на менший період часу. З цим є також певні технічні складності - в Києві десятки тисяч будинків і їх вимкнути і включити назад теж велика робота", - сказав він.

Так, Сахарук зазначив, що далеко не всі будинки вимикаються з пункту управління - багато будинків потрібно вимикати через фізичну присутність комбригади. Через це виникають складності, щоб це робити часто і відповідно до графіку.

"Є будинки, які не можна вимикати через те, що в них є об'єкти критичної інфраструктури, вони вмонтовані просто в будинок. Наприклад, зв'язок, склад зберігання вакцини, сервери провайдерів, інші елементи інфраструктури - водопостачання, теплопостачання", - додав гендиректор ДТЕК.

У зв'язку з цим, усі будинки в Києві вимкнути неможливо через те, оскільки не всі об'єкти критичної інфраструктури мають окремі будівлі.

"Тому всі будинки вимкнути неможливо, тому що не буде зв'язку, води, тепла, не буде працювати телебачення. Але зменшити кількість будинків, які залишаються недоторканними ми намагаємося", - зазначив Сахарук.