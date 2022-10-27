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Президент Ізраїлю пояснив, чому його країна не може передати ППО Україні

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 08:45
Президент Ізраїлю пояснив, чому його країна не може передати ППО Україні Фото: Іцхак Герцоґ, президент Ізраїля (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив про обмеження, які не дозволяють Єрусалиму передати Україні ППО. Водночас його країна готова надавати нелетальну продукцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", - заявив президент.

Відповідаючи на критику щодо позиції Єрусалиму, Герцог нагадав, що Європа та США також мають певну військову техніку, якою вони не готові ділитися з Україною.

Також він відзначив, що наразі Ізраїль "аналізує ситуацію" довкола іранських безпілотників, які Росія почала використовувати проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна та Ізраїль посилили співпрацю в оборонній сфері.

Тим часом Єрусалим передав Києву розвідувальні дані, які необхідні для того, щоб збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

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