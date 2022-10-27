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Путін вигадав фантастичні втрати ЗСУ: майже завжди 1 до 7 або 1 до 8

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Москва, Четвер 27 жовтня 2022 20:35
Путін вигадав фантастичні втрати ЗСУ: майже завжди 1 до 7 або 1 до 8 Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

За даними російської сторони, співвідношення людських втрат на війні в Україні нібито становить 1 до 7 або 1 до 8. Причому на користь окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на дискусійному клубі "Валдай".

"Втрати там місцями, говорю про це з жалем, втрати бувають 1 до 10, 1 до 8. Останнім часом майже завжди 1 до 7 або 1 до 8. Людей не шкодують зовсім. Хіба справжні патріоти своєї країни можуть це допустити", - наголосив він.

При цьому він не уточнив, чому за такої явної "переваги" в Росії було оголошено мобілізацію ще 300 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 69 тисяч російських військових .

Російська сторона перестала називати свої втрати ще навесні 2022 року. А незалежні ЗМІ підтвердили загибель щонайменше 7 800 росіян. Таким чином, згідно з логікою Путіна, українська сторона в цій війні вже нібито втратила щонайменше 55 000 військових.

Україна також не називає точну кількість загиблих бійців Сил оборони. Остання відома цифра - близько 9 000 осіб. За даними Міністерства оборони, співвідношення втрат близько 1 до 6,5, і ці цифри приблизно співвідносяться з даними Генштабу.

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