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Директор ЦРУ таємно відвідав Україну та мав зустріч зі Зеленським, - CNN

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Четвер 27 жовтня 2022 00:48
Директор ЦРУ таємно відвідав Україну та мав зустріч зі Зеленським, - CNN Фото: Директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом.

Про це повіломляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.

У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Нагаладаємо, американський генерал Бен Годжес переконаний, що ЗСУ можуть відкинути росіян на території, окуповані до 24 лютого, протягом наступних двох місяців.

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