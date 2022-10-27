Директор ЦРУ таємно відвідав Україну та мав зустріч зі Зеленським, - CNN
Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом.
Про це повіломляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.
У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.
Нагаладаємо, американський генерал Бен Годжес переконаний, що ЗСУ можуть відкинути росіян на території, окуповані до 24 лютого, протягом наступних двох місяців.
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