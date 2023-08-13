ua en ru
Нд, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччині відомо про зупинку Росією судна в Чорному морі: ведеться розслідування

Новость на русском →
Туреччина, Неділя 13 серпня 2023 19:06
Туреччині відомо про зупинку Росією судна в Чорному морі: ведеться розслідування Фото: Туреччині відомо про зупинку Росією судна в Чорному мор (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Туреччині відомо, що російські військові зупинили у Чорному морі іноземне судно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Речник міністерства оборони Туреччини заявив, що йому відомо про інцидент, пов’язаний з кораблем, який прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його.

Наразі жодних коментарів від України чи власників судна не було.

Але цей інцидент, ймовірно, ще більше підвищить напруженість і посилить занепокоєння в судноплавній галузі щодо ризиків ведення бізнесу в регіоні.

Росія зупинила іноземне судно в Чорному морі

Міноборони РФ сьогодні, 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

Росія каже, що один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну в Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Останнє судно з українською продукцією вийшло з порту Одеси 16 липня.

Після виходу з "зернової угоди" Росія пригрозила, що буде топити кораблі, які йтимуть в українські порти. Міноборони України відповіло тим самим та попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Військово-морські сили ЗСУ 10 серпня оголосили, що Україна відкрила коридори у Чорному морі для торговельних суден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Турция Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"