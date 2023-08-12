Xiaomi почала блокувати Telegram у Китаї

У Китаї Xiaomi почала позначати Telegram як небезпечний застосунок, та блокувати його при завантаженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bleeping Computer.

Азіатський гігант смартфонів Xiaomi тепер блокує встановлення Telegram на пристроях, які використовують систему MIUI та інтерфейс прошивки.

З випуском MIUI 13 у 2022 році компанія додала нову функцію безпеки, щоб позначати та блокувати запуск шкідливих програм на пристроях.

Однак у минулому ця функція стикалася з критикою та підозрами, коли користувачі припускали, що це може бути завуальована спроба Xiaomi у партнерстві з Партією китайського співтовариства (CCP) відстежувати дії користувачів і цензурувати програми.

Ці підозри були додатково підігріті тим фактом, що MIUI почала блокувати програми, які дозволяли користувачам змінювати параметри мережі поза налаштуваннями за замовчуванням. Якщо програму визнають шкідливою або небезпечною, MIUI намагається видалити програму з пристрою та заблокувати встановлення.

Що ж не так з Telegram

Нещодавні викриття показують, що MIUI від Xiaomi тепер позначає популярну платформу обміну повідомленнями Telegram як небезпечну програму в Китаї.

Відповідно до звітів у каналах Telegram, коли MIUI ідентифікує Telegram, вона відображає попередження про те, що "Додаток не пройшов перевірку безпеки Xiaomi. Цей додаток є шахрайським, і його використання може призвести до таких ризиків, як шахрайські відрахування або необґрунтоване використання. З міркувань безпеки, радимо активувати заходи безпеки, щоб забезпечити безпеку програм і захистити від ризикованих програм".

Водночас BleepingComputer отримав підтвердження від китайського розробника мобільних пристроїв Hikari Calyx, який заявив, що повідомлення про те, що MIUI позначає Telegram та інші програми в Китаї, є "підтвердженими".

За даними видання, позначення Telegram як підозрілого додатка, можливо, вказує на ширший наратив постійних зусиль китайського уряду щодо обмеження свободи слова та особистої конфіденційності.

Xiaomi - спонсор війни

Нагадаємо, 13 квітня цього року НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує роботу в Росії та розширює свій бізнес, попри війну в Україні.

Наступного дня китайська компанія Xiaomi почала відкидати звинувачення Національного агентства з питань запобігання корупції, яке внесло її до списку міжнародних спонсорів війни.

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