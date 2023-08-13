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ЗСУ в окупованих Олешках Херсонської області підірвали два склади з боєприпасами

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Неділя 13 серпня 2023 06:23
ЗСУ в окупованих Олешках Херсонської області підірвали два склади з боєприпасами Фото: ЗСУ в окупованих Олешках Херсонської області підірвали два склади (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищили два склади боєприпасів окупантів сьогодні вночі, 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"У тимчасово окупованих Олешках за півночі знищено 2 склади БК, також зафіксовано влучення зі скупчення окупантів", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що сили оборони активно готують плацдарм на наступ на півдні України. Йдеться про знищення ліній постачання, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили за місцем зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено кілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

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