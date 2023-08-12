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США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами

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Субота 12 серпня 2023 03:19
США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами Фото: США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З 1 вересня США та Китай збільшать кількість авіарейсів між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня - до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".

"Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між країнами", - заявили у посольстві.

Відносини США та Китаю

Станом на початок року відносини між двома країнами знаходились на найнижчому за десятиліття рівні. В червні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав КНР та заявив, що це дасть початок налагоджуванню зв'язків між Америкою та Китаєм. Пізніше туди з візитом направилась і міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Однак у США все ще ставляться до Китаю з настороженістю. Так, днями американський президент Джо Байден наказав обмежити технологічні інвестиції в Китай. А після він назвав країну "бомбою уповільненої дії".

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